In Arsten brauchen Briefe länger, bis sie ihre Empfänger erreichen. (dpa)

Der Fall der unregelmäßigen Postzustellung in Arsten zieht weitere Kreise. Nachdem der Stadtteil-Kurier kürzlich über Beschwerden in Arsten berichtet hatte, meldeten sich weitere Leserinnen und Leser, die sich über vermisste oder viel zu spät angekommene Briefe beschweren. Besonders im Bereich der Panzenlaake fällt auf, dass Briefe zum Teil offenbar monatelang nicht ankamen und dann teilweise gehäuft den Empfänger erreichten.

„Briefe, die im Mai abgestempelt wurden, kamen am 12. Juli bei uns an. Einen anderen Brief, der Mitte Juni versandt wurde, erhielten wir ebenfalls an dem besagten 12. Juli“, sagt Anwohnerin Claudia Sielemann. Sie ärgert sich sehr über die Deutsche Post. „Es kann doch nicht sein, dass Briefe monatelang bei der Post hängenbleiben. Es scheint, als würden ganze Säcke voller Briefe vergessen werden.“

Besonders bemerkenswerter Fall

Besonders bemerkenswert ist der Fall des Arster Schornsteinfegers Björn Tinnemeyer. Am 27. Mai verschickte er laut eigener Schilderung 20 Rechnungen an Empfänger in der Panzenlaake. Nachdem eine Weile niemand bezahlt hatte, erkundigte er sich bei 15 Kunden, die er erreichen konnte, nach den Gründen. „Ich kenne ja meine Kunden, es war schon untypisch, dass keiner von ihnen zahlte.“ Daraufhin stellte Tinnemeyer fest, dass niemand die Rechnung erhalten hatte. So verschickte der Schornsteinfeger die gleichen Briefe noch einmal mit der City Post. Diese Rechnungen kamen noch vor den erheblich früher versandten Deutsche-Post-Briefen an. Erst Anfang Juli, also sechs bis sieben Wochen nach dem Abschicken, seien die mit der Deutschen Post beförderten Briefe in den Briefkästen der Anwohner in der Panzenlaake gelandet. „Meine geschäftliche Post läuft jetzt nur noch über die City Post“, sagt der Schornsteinfeger.

Poststempel des Briefzentrums Bremen vom 26. April beziehungsweise 7. Mai. (fr)

Beschwert hatte sich Tinnemeyer umgehend telefonisch. Eine Antwort habe er via E-Mail vom Kundenservice der Deutschen Post erhalten, in der ihm erklärt wurde, dass es nicht möglich sei, den Sendungsweg der nicht versicherten Briefe nachzuvollziehen. Zwei Absätze weiter wurde ihm allerdings angeboten, einen Nachforschungsantrag zu stellen. „Diese Reaktion ist schon amüsant“, findet Tinnemeyer.

Kein gutes Beschwerde-Management

Nicht so amüsant ist die Situation für die Anwohner Claudia Sielemann und Norbert Schulte. Sie hatten nicht sofort gemerkt, dass etwas mit der Zustellung nicht stimmte. Heutzutage bekomme man als Familie schließlich auch nicht mehr viel Briefpost. Nur wenn man gezielt auf Briefe gewartet habe, habe man gemerkt, dass bei der pünktlich zugestellten Post immer auch Briefe mit älterem Poststempel untergemischt waren. Dass der Deutschen Post ein Fehler unterlaufe, dafür habe sie durchaus Verständnis, sagt Claudia Sielemann. Gefrustet sei sie jedoch von der Reaktion der Post: „Es gibt kein gutes Beschwerde-Management, man hat keine Chance, jemanden zu finden, der sich wirklich mit dem Problem auseinandersetzt“, sagt sie. „Als ich das erste Mal anrief, Postleitzahl und Stadtteil nannte, kannte der Mitarbeiter diesen gar nicht und ordnete mich Delmenhorst zu.“

Der Arster Norbert Schulte beobachtet die viel zu spät zugestellten Briefe schon etwas länger. Detailliert notierte er sich Daten von Poststempeln und Empfangstagen und kann mittlerweile 14 Fälle nennen, bei der er Briefe Monate nach dem Versanddatum erhielt. Am längsten habe ein Brief gebraucht, der am 11. April verschickt wurde und am 12. Juli bei Schulte ankam – also drei Monate verspätet. Für Schulte hatte die verspätete Zustellung auch finanzielle Folgen. „In dieser Juli-Woche erhielt ich eine Gerichtsvollzieher-Mahnung für eine unbezahlte Rechnung. Die Rechnung selbst kam auch erst um den 12. Juli herum an“, erzählt Schulte.

Schulte und Sielemann beklagen, dass sie gar nicht wüssten, welche Briefe noch auf dem Weg seien, welche Rechnungen vielleicht noch verspätet ankommen. Nach mehrfachen Anfragen unserer Zeitung, zu diesen verspäteten Zustellungen in Arsten, wollte sich die Pressestelle der Deutschen Post bis Redaktionsschluss nicht äußern. „Wir werden nicht spekulieren und müssen die Schilderungen erst einmal unter die Lupe nehmen“, sagt Pressesprecherin Maike Wintjen.

Die Frage, ob die Probleme eventuell mit Urlaubszeiten oder Krankheitsausfällen zusammenhängen könnten, hatte ein Postsprecher, wie berichtet, verneint. Generell gebe es keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Gebiet 28279, hatte er mit Bestimmtheit erklärt.