Symbolbild (dpa)

Unbekannte haben am Montagabend in der Bispinger Straße in der Vahr einen Feuerwerkskörper in den Briefkasten eine Mahrparteienhauses geworfen. Durch die Explosion wurden mehrere Briefkästen zerstört. Wie die Polizei mitteilt, wurden zudem die Türzarge, der Hausputz und ein Fenster beschädigt. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei Bremen ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und sucht Zeugen, die am Montagabend gegen 22 Uhr in der Bispinger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.