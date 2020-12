Atmen oder durchblicken? Brillenträger mit Maske können nicht alles haben. Dafür ist die Entscheidung einfach. (Frank Thomas Koch)

Von wegen Sehhilfe. Wer jetzt mit Brille und Mund-Nasen-Schutz unterwegs ist, verliert schnell den Durchblick. Je niedriger die Temperatur und je höher die Luftfeuchtigkeit ausfällt, desto schneller führt das zu Aussichtslosigkeit. Einige Bremerinnen und Bremer befassen sich sogar beruflich mit diesem Thema.

Jeder Wechsel aus der Kälte ins Warme lässt bekanntlich die Brille beschlagen – mit Maske verlagert sich das Problem nun auch vor die Tür. „Kein Wunder, wie sollte es auch anders gehen, wenn warme Atemluft auf kalte Brillengläser trifft“, sagt Augenoptikermeisterin Stephanie Wiederhold, deren Urgroßvater Max Denner vor 100 Jahren das Familienunternehmen im Steintor gegründet hat. Es erstaunt sie auch nicht, dass es derzeit „deutlich mehr“ Brillenbruch gibt: „Die Bügel bleiben oft in den Maskenbändern hängen“, stellt sie fest. Und wenn es nicht an den Gummis liegt, dann doch oft an der Maske: Viele Leute tragen derzeit ihre Augengläser in der Hand vor sich her, weil sie hoffen, ohne Hilfe besser zu sehen als durch die beschlagenen Linsen. Das erweist sich oftmals als kurzsichtig – und führt vom physikalischen Phänomen unmittelbar zum mechanischen Schaden.

Die Ring-Apotheke in Schwachhausen widmet dem Problem auf Brillengläsern kondensierender Atemluft große Aufmerksamkeit. Die Maske als „neues Accessoire“ bringe „besonders Brillenträger schon mal zum Verzweifeln“, heißt es auf der Website. Unter anderem wird als mutmaßlich einfachste Lösung empfohlen, die Maske auf die Brille zu setzen, um mehr Abstand zu den Brillengläsern zu erreichen. Masken ohne metallenen Nasenbügel könnten mithilfe eines gefalteten Taschentuchs nach oben hin abgedichtet werden.

„Das Geheimnis ist, dass oben möglichst keine Atemluft austritt“, sagt auch Stephanie Wiederhold. „Es ist wichtig, dass der Draht in der Maske nicht zu schmal ist und an den Wangen entlang geführt werden kann.“ Sie hat beobachtet, dass Leute die Ohrschlaufen ihrer Masken verdrehen, um einen seitlichen Luftaustritt zu erleichtern. „Aber all diese Tricks sind ja nicht im Sinne des Erfinders.“

Klein denken, klar sehen?

Kai Steffen, Vorsitzender des Focke-Windkanal-Vereins, ist auch Brillenträger. „Es ist furchtbar“, sagt der Ingenieur. „Es kommt oben an der Nase immer etwas durch die Maske, und die Brille wird zugenebelt. Der Luftstrom ist eben nur bedingt kanalisierbar.“ So gut sich Strömungsphänomene auch heute noch in Henrich Fockes denkmalgeschütztem Windkanal erforschen lassen, für das Problem und Atemluft hat der Bremer Luftfahrtpionier und Aerodynamiker kein Patent entwickelt. Das Brillenthema, meint Kai Steffen, sei vielleicht eher etwas für die Nanotechnologie – im Bereich der Millionstelmillimeter.

Damit kennt sich Jan-Henning Dirks aus. Der Professor für Bionik und biologische Strukturen an der Hochschule Bremen hat an einem früheren Projekt des Max-Planck-Instituts in Stuttgart mitgeforscht. „Wir haben Mottenaugen-Strukturen hergestellt. Dabei ging es um antireflektive Oberflächen mit nanometergroßer Türmchenstruktur, die im Nebeneffekt beschlagfrei sind“, sagt er. „Die Linsen sind optisch supergut, die zwei, drei Prozent mehr Entspiegelung würde man gar nicht merken.“ Entscheidende Gründe, weshalb „das nichts für den Optiker meines Vertrauens wäre“, ist, dass eine Brille mit Mottenaugengläsern Tausende Euro kosten und nicht lange halten würde: Die geätzte Struktur ist nicht widerstandsfähig genug, um auch mal geputzt zu werden, wie Brillenträger es zu tun gewohnt sind. Theoretisch also gibt es eine Lösung für das Brillenproblem. Aber sie ist eher etwas fürs Auge.

Nanotücher und -sprays haben einen paradox erscheinenden Effekt, erklärt Jan-Henning Dirks: Wird die Oberfläche benetzbarer gemacht, verteile sich das Wasser und bilde keine kugelförmigen Tropfen mehr. Das Gegenteil, beispielsweise Brillengläser wasserabweisend auszustatten, bewirke, dass größere Tropfen abperlen. „Man kann das Wasser ja nicht wegzaubern“, sagt der Professor und liefert ein Beispiel dafür, wie sich „Benetzbarkeit“ chemisch verändern lässt: „In die Taucherbrille spucken, verreiben und ausspülen. Das hilft gegen das Beschlagen – bis das Meerwasser alles wieder abspült.“ Nicht viel anders sei der Tipp zu bewerten, einen hauchdünnen Spülmittelfilm auf die Gläser aufzutragen. Auch das hilft nur so lange, bis das Wasser die Seife wegwäscht.

Zur Sache

Immer mehr Brillenträger

Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen hat mehrere bundesweite Brillenstudien in Auftrag gegeben und geht davon aus, dass 41,1 Millionen Erwachsene (ab 16 Jahren) in Deutschland eine Brille tragen – 23,4 Millionen ständig und 17,7 Millionen gelegentlich. Der Anteil der Brillenträger sei in Deutschland über die Jahrzehnte deutlich gewachsen – 1952 lag er demnach in Westdeutschland bei 43 Prozent. „Im Jahr 2019 gab es mit 66,6 Prozent Brillenträgern erneut einen deutlichen Sprung nach oben. Blickt man weiter zurück, so hat sich ihr Anteil unter den 20- bis 29-Jährigen in den letzten 60 Jahren sogar mehr als verdoppelt.“ Auch Kontaktlinsen kämen immer häufiger zum Einsatz.