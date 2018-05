Rote Ampel missachtet

Brill-Kreuzung: 16-Jährige von Transporter erfasst und schwer verletzt

Schwerer Unfall an der Brill-Kreuzung: Am Dienstagmorgen wurde eine 16-jährige Schülerin von einem Transporter erfasst und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.