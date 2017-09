Schüsse durch die Wohnungstür

Brisantes Video bremst Prozess aus

Ralf Michel

Konnte der Angeklagte wissen, wer vor seiner Tür stand, als er in Bremen mit einer Schreckschusspistole in den Flur schoss? Um diese Frage ging es am Mittwoch im Prozess. Für Brisanz sorgt dabei ein Video.