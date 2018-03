Maike Schaefer (Grüne) kritisiert die Broschüre, die von der Bürgerschaftsverwaltung herausgegeben wurde. (Frank Thomas Koch)

Es mehren sich die Anzeichen, dass die Bürgerschaftsparteien in den Vorwahlkampf-Modus geschaltet haben. Einen untrüglichen Hinweis auf die erhöhte Reizbarkeit der Akteure lieferte am Mittwoch eine Broschüre, die alle Abgeordneten zu Beginn der Plenarsitzung auf ihren Pulten vorfanden. Die Bürgerschaftsverwaltung hatte sie dort ausgelegt. Bei dem 28 Seiten starken Heft (Auflage: 500 Stück) handelt es sich um einen Abdruck der Reden, die im Oktober 2017 beim Festakt „70 Jahre Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen“ gehalten worden waren, unter anderem von der ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP).

Was den Zorn von Oppositionsabgeordneten, aber auch Grünen erregte, war der Titel, der auf der Broschüre prangt: „Republikanisch. Sozial. Demokratisch“. Klingt irgendwie sehr nach „sozialdemokratisch“, so die Wahrnehmung der Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer. „Dieser Titel suggeriert: Bremen ist SPD und nichts anderes“, kritisierte Schaefer. „Die Landesverfassung ist aber für alle Menschen da.“ Bürgerschaftsvizepräsident Frank Imhoff (CDU) bezeichnete die Aufmachung der Broschüre als „mehr als unglücklich“. Sie erwecke eher den Eindruck eines parteipolitischen Pamphlets. Imhoff will den Vorgang im Bürgerschaftsvorstand zur Sprache bringen. Es sei zu überlegen, ob man den noch nicht verteilten oder verschickten Rest der Auflage besser einstampft.

Bürgerschaftssprecher Horst Monsees versteht die Aufregung nicht. „Republikanisch – sozial – demokratisch“ sei ein wörtliches Zitat aus der Festrede Sabine Leutheusser-Schnarrenbergers. „Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das zu Irritationen führen könnte“, sagte Monsees auf Anfrage.