Die Brücke über den Jan-Reiners-Weg ist bis zum 19. Oktober gesperrt (Symbolfoto). (CARMEN JASPERSEN)

Für Radfahrer ist die Brücke über dem Jan-Reiners-Wanderweg von Montag bis Freitag, 19. bis 23. Oktober, voll gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an der Brücke über der A27. Die Arbeiten auf der Brücke umfassen die Erneuerung der Entwässerungsanlagen und die Entfernung der schadhaften Beschichtung auf der Fahrbahn. Außerdem nutzt das Amt für Straßen und Verkehr die Sperrung, um in dem Rampenbereich vor der Brücke die Schutzgeländer zu erneuern.

Betroffen davon ist insbesondere der Radverkehr, für den der Jan-Reiners-Wanderweg eine wichtige Verkehrsverbindung von der Bremer Innenstadt bis in das Niedersächsische Umland ist. Er führt von Lilienthal über die Stadtteile Borgfeld und Horn-Lehe auf direktem Wege in die Stadt. Aus diesem Grund wurden die Arbeiten gezielt in die verkehrsarme Zeit der Herbstferien gelegt. Eine Umleitung für den Radverkehr über die Leher Heerstraße ist ausgeschildert.