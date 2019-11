So wie in dieser Visualisierung könnte die Brücke über die kleine Weser aussehen. (Baubehörde Bremen)

Vier neue Brücken für den Fuß- und Radverkehr will der Bremer Senat bauen lassen. Bei der Querung über die kleine Weser flussaufwärts der Wilhelm-Kaisen-Brücke gilt es mittlerweile als sehr wahrscheinlich, dass sie tatsächlich auch kommen wird: Das notwendige Geld für Planung und Bau stehe jedenfalls aus dem Bund-Länder-Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ bereit, teilte Rainer Imholze aus der Baubehörde am Donnerstagabend dem Neustädter Beirat mit.

Ob die in einer Machbarkeitsstudie veranschlagten vier Millionen Euro ausreichten, müsse die Feinplanung aber noch ergeben. „Damals war noch nicht klar, dass über die Brücke eine Fahrrad-Premiumroute verlaufen soll, dafür müssen wir sie aber breiter bauen“, nannte er neben den gestiegenen Baukosten einen weiteren Grund.

Die Brücke wird am linken Weserufer auf Höhe des „Piepe“ genannten Gewässers am Rotes-Kreuz-Krankenhaus beginnen und am Stadtwerderufer auf der Höhe des Stadtwarderparks zwischen den Gebäuden der Hochschule für Nautik sowie den Neubauten rings um die „umgedrehte Kommode“ enden.

Sollte die Bremische Bürgerschaft die im Haushalt dafür vorgesehenen Städtebaufördermittel in Sommer freigeben, steht zunächst für den Bau ein Planfeststellungsverfahren an. So ist es üblich bei größeren Infrastruktur-Projekten, um direkt oder indirekt betroffenen Menschen, Behörden und Institutionen die Möglichkeit zu geben, sich dazu zu äußern.

Das sei zwar aufwendig und dauere mindestens ein Jahr, „aber dafür erhöht es die Akzeptanz“, erklärte Michael Pelster vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) den Stadtteilpolitikern. Die Zeit mit eingerechnet, die ein europaweites Ausschreibungsverfahren benötige, sei dann „frühestens Ende 2021 der Baubeginn denkbar“, stellte der Brückenbauingenieur in Aussicht.

Zweite Brücke im Anschluss

Imholze wies zudem darauf hin, dass die Brücke im Zusammenhang mit der weiteren Weserquerung vom Stadtwerder auf Höhe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hin zum Altenwall geplant sei. „Nur zusammen macht das Sinn, damit wir die Weser als trennendes Element überwinden und eine neue, dringend benötigte Verbindung zwischen Altstadt und Neustadt schaffen“, so der Stadtplaner. Die Fahrrad-Premiumroute werde links der Weser über die Meyerstraße verlängert, rechts der Weser über den Altenwall.

„Mit dem doppelten Brückenschlag schließen wir auch den historischen Wallring um die erweiterte Innenstadt“, sagte Imholze. Die bereitstehenden Städtebaufördermittel seien daher ausdrücklich nicht nur für den Brückenbau über die kleine Weser vorgesehen, sondern auch für eine vertiefende Machbarkeitsstudie für die Querung über die große Weser.

Eine erste Studie dazu liege bereits vor, die zu dem Ergebnis gekommen sei, dass dies prinzipiell möglich ist. „Nun müssen wir noch klären, wie genau die Anschlüsse funktionieren könnten“, so Imholze.