Die Bauarbeiten an der Domsheide beginnen bereits am Donnerstagmorgen. (Frank Thomas Koch)

Die umfangreichen Bauarbeiten der BSAG an der Domsheide beginnen bereits früher als geplant. Hieß es in der vergangenen Woche noch, dass am Wochenende vom 2. bis 5. August vier neue Weichen und zwei Gleiskreuzungen eingebaut werden sollen, müssen diese Arbeiten bereits am Donnerstagmorgen ab 7 Uhr beginnen. Ursprünglich waren bis Freitagabend Vorbereitungen für den Einbau geplant, die sich jedoch aufgrund der Gasleitungsarbeiten an der Domsheide verzögern. Die Bauarbeiten sollen laut BSAG dennoch bis zum 5. August abgeschlossen sein.

Während der Bauarbeiten wird es zu mehreren Umleitungen kommen:

• Linien 4, 6 und N4 in beiden Richtungen: Die Straßenbahnen fahren zwischen Theater am Leibnizplatz und Hauptbahnhof über Westerstraße und Am Brill

• Linie 8 in beiden Richtungen: Die Straßenbahnen fahren zwischen Westerstraße und Hauptbahnhof wie die Linie 1 über Am Brill und Am Wall

• Linien 2 und 3 in beiden Richtungen: Die Straßenbahnen fahren zwischen Doventor beziehungsweise Eduard-Schopf-Allee und Domsheide über Daniel-von-Büren-Straße, Hauptbahnhof und Schüsselkorb. Am Hauptbahnhof halten sie beim Überseemuseum und an der Domsheide vor dem Landgericht.

Die Buslinien 24 und 25 sowie die Nachtlinien N3 und N5 fahren entgegen der vorherigen Ankündigung noch bis Donnerstagmorgen auf der gewohnten Strecke. Erst ab dann fahren die Linien über die Dechanatstraße und die Buchtstraße in Richtung Hauptbahnhof. In Richtung Rablinghausen und Weidedamm gilt bereits seit Montag eine Umleitung über die Straßen Am Wall und Tiefer. (sei)