Bremen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

BSAG bietet weiter WLAN in Bussen und Bahnen an

Maren Beneke

Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hält an ihrem Konzept für kostenfreies WLAN in einem Teil der Busse und Bahnen in Bremen fest. Allerdings plant sie nicht, ihr Angebot zu erweitern.