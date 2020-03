Gerd Spanjer, Leiter Fahrzeugwerkstätten bei der BSAG, erläutert die Vorsichtsmaßnahmen, die ab diesen Freitag in den Bussen gelten. (Frank Thomas Koch)

Die Folgen des Corona-Virus sind im Alltag der Bremer angekommen. Um die Ansteckungsgefahr für die Fahrer der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) zu reduzieren, gelten für die gesamte Busflotte ab diesen Freitag einige Vorsichtsmaßnahmen. Die Tür beim Fahrer können fortan nur noch Rollstuhlfahrer nutzen, die auf die Hebebühne angewiesen sind. Zudem sind die beiden Sitzplätze in direkter Nähe zum Busfahrer gesperrt.

Auch die Möglichkeit, das Ticket direkt beim Fahrer zu kaufen, gibt es nicht mehr. Die Regelung, dass ab 20 Uhr der Einstieg durch die Fahrertür erfolgen muss, ist ausgesetzt. In den Straßenbahnen gelten diese Vorsichtsmaßnahmen nicht, hier sind die Fahrer in ihren Kabinen von den Fahrgästen getrennt. Die BSAG will zudem Busse und Bahnen noch intensiver reinigen, vor allem Griffe und Oberflächen, die täglich von unzählig vielen Fingern berührt werden.

„Oberstes Ziel ist es, den Fahrbetrieb aufrecht zu erhalten. Die Fahrgäste müssen noch die Möglichkeit haben, zu den Krankenhäusern zu kommen“, erklärte Unternehmenssprecher Jens-Christian Meyer am Donnerstag. Er betonte, dass es aktuell in der BSAG keinen Corona-Fall gebe, ebenso wenig muss er von Verdachtsfällen berichten.

Lkw dürfen in Bremen nun auch an Sonn- und Feiertagen fahren, wenn sie Lebensmittel oder Hygieneartikel transportieren. Das gab das Verkehrsressort bekannt. „Diese beiden Güter sind wegen der Coronakrise besonders nachgefragt“, begründete Behördensprecher Jens Tittmann die Maßnahme. Sie sei mit Niedersachsen abgestimmt. Die Lockerung des Sonntagsfahrverbots gelte auch für die Leerfahrten nach dem Transport.

Wegen bisher nicht bestätigter Verdachtsfälle auf Infektion unter den Mitarbeitern schließt die AOK Bremen/Bremerhaven ab diesem Freitag ihre Kundencenter und Geschäftsstellen für die Beratung.