Seit Kurzem kann man an den Automaten des Unternehmens Fahrkarten bequem mit dem Handy kontaktlos bezahlen. (Christian Walter)

Bezahlen ohne Bargeld geht bei der BSAG nicht zuletzt mit der BOB-Karte schon länger. Nun können Fahrgäste jedoch auch ihre Fahrkarten an Automaten bargeld- und kontaktlos bezahlen - nämlich über ihr Smartphone. Möglich machen das Apps wie Apple Pay oder Google Pay. Derzeit funktioniert das System an 23 stationären Automaten und in zehn Straßenbahnen der BSAG. Alle weiteren Straßenbahnen sollen ab Mitte 2019 umgerüstet werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Kunden können einfach eine der Apps auf dem Mobiltelefon installieren, dann die Daten einer Bank- oder einer Kreditkarte, sowie eines Paypal-Kontos hinterlegen. Damit die Apps funktionieren, muss das Telefon mit einer sogenannten "Near Field Communication" (kurz NFC) ausgestattet sein, das ist auf den meisten modernen Handys der Fall. Zum Bezahlen reicht es dann, dass Gerät knapp über das Lesegerät zu halten. Wie beim kontaktlosen Bezahlen, beispielsweise mit der Kreditkarte, ist der Vorgang über die kontaktlose Daten-übertragung in nur wenigen Sekunden erledigt.