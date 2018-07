Die BSAG macht sich ab Montag, den 6. August, an die Arbeit. (Christian Walter)

Die Straßenbahngleise in der Landwehrstraße und der Wartburgstraße werden in den kommenden Wochen erneuert. Dabei wird auch der Kreuzungsbereich mit der Hansestraße neu asphaltiert. Die Bahnen fahren bis auf ein Aktionswochenende weiter, auf Autofahrer kommen aber Behinderungen zu.

Wie die BSAG mitteilt, beginnen die Arbeiten am Montag, 6. August. Bis zum 3. September ist die Landwehrstraße dann zwischen Schifferstraße und Ellmersstraße für Autos, Lieferwagen und Lastkraftwagen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Anwohner können das Quartier "aus Richtung Hansestraße über die Schifferstraße und Ellmersstraße erreichen", erläutert BSAG-Sprecher Andreas Holling.

Eine Woche später wird auch die Wartburgstraße zwischen Hansestraße und Lutherstraße für den Autoverkehr gesperrt. Vom 13. bis 26. August müssen die Anwohner den Bereich über die Johann-Bornemacher-Straße in Richtung Innenstadt ansteuern.

Aktionswochenende

Das Wochenende 17. bis 20. August ist für die BSAG dann ein Aktionswochenende. An diesen Tagen werden die Straßenbahngleise ausgetauscht. Dann wird auch die Kreuzung der Landwehrstraße mit der Hansestraße voll gesperrt.

Die Arbeiten an den Gleisen beginnen am Freitag, 17. August, ab etwa 21 Uhr. Ab dann fahren die Straßenbahnen der Linien 2, 10 und N10 nicht mehr durch die Landwehrstraße. Die Linie 2 wird ab Lloydstraße im Ringverkehr über Haferkamp, Doventorsteinweg und Radio Bremen zurück nach Sebaldsbrück geführt. Die Linien 10 und N10 fahren ab Haferkamp wie die Linie 3 nach Gröpelingen. Die Haltestellen Wartburgstraße und Hansestraße entfallen in beiden Richtungen. Die Umleitungen dauern bis Montagmorgen, 20. August.

Busersatzverkehr wird eingerichtet

Von Freitagabend, 17. August, bis Montagmorgen, 20. August, wird ein Bus-Ersatzverkehr für die Linien 2, 10 und N10 eingerichtet. Zwischen den Haltestelle Lindenhofstraße und Utbremer Straße halten die Busse in beiden Richtungen am Fahrbahnrand in Höhe der regulären Straßenbahn-Haltestellen.

In Richtung Hauptbahnhof beziehungsweise Domsheide geht es über die Gröpelinger Heerstraße und die Waller Heerstraße zur Utbremer Straße und von dort über Breitenweg und Bürgermeister-Smidt-Straße. Vorbei am Übersee-Museum und Hauptbahnhof (Haltestelle Höhe Star Inn Hotel) geht es über Herdentor und Schüsselkorb zur Domsheide, kündigt die BSAG weiter an..

In Richtung Gröpelingen fährt der Ersatzverkehr ab Domsheide über Schüsselkorb und Herdentor zunächst zu Hauptbahnhof (Haltestelle an der Grünfläche vor dem Übersee-Museum). Vor dort geht es über Bürgermeister Smidt-Straße, Breitenweg, Utbremer Straße sowie Waller und Gröpelinger Heerstraße zurück nach Gröpelingen.

Mehr zum Thema Vom Bürgerpark bis nach Gröpelingen Bremen bekommt eine neue Straßenbahnlinie Bremen erhält ab April 2019 eine weitere Straßenbahnlinie. Mit der Linie 5 soll es möglich sein, ... mehr »

Da am Gleisbau-Aktionswochenende der Kreuzungsbereich Hansestraße/Landwehrstraße gesperrt ist, fahren auch die Busse der Linie 28 eine Umleitung. Sie fahren über Utbremer Straße und Daniel-von-Bühren-Straße. Die Haltestelle Hansestraße entfällt in beide Richtungen.

Anwohner können auch während dieses Wochenende die Zufahrten über die Schifferstraße und Ellmersstraße sowie die Johann-Bornemacher-Straße befahren.

Kreuzung wird neu asphaltiert

Die Kreuzung Hansestraße wird gegen Ende der Bauarbeiten von Freitag, 31. August, ab etwa 16 Uhr, bis Montagmorgen, 3. September, noch ein weiteres Mal für Autos und Lkw gesperrt. Dann lässt das Amt für Straßen und Verkehr den Bereich neu asphaltieren. Die Straßenbahnen fahren in der Zeit weiter, nur die Busse der Linie 28 werden über Nordstraße, Waller Ring, Waller Heerstraße und Utbremer Straße umgeleitet. Ersatzweise halten die Busse an den Haltestellen Lange Reihe (der Linien 20/26), Bahnhof Walle (stadtauswärts bei den Linien 20/27 und stadteinwärts am Fahrbahnrand), Gustavstraße (am Fahrbahnrand) und Hansestraße (am Fahrbahnrand).

Die Haltestellen Bremervörder Straße, Karl-Peters-Straße, St.-Magnus-Straße, Johann-Bornemacher-Straße und Hansestraße entfallen.