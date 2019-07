Der ADAC hat Ticketpreise des ÖPNV in 21 deutschen Städten verglichen. Bremens schneidet dabei durchwachsen ab. (Frank Thomas Koch)

Klar, es gibt lukrative Angebote für Schüler und Studenten, Freibad-Kombitickets und sogar die Parti-Tour, die Partybahn der BSAG. Und auch online ist der Straßenbahn-Dienstleister besser aufgestellt als noch vor Jahren. Doch es gibt längst andere kleinere Innovationen im ÖPNV, die offenbar bislang an der Hansestadt vorbeigehen.

Das zeigt die ADAC-Studie „Preisvergleich – Tickets im ÖPNV“, die das Angebot von 21 deutschen Städten mit über 300 000 Einwohnern vergleicht. Die ermittelten Preise beziehen sich jeweils auf Fahrten im Stadtgebiet, also nicht auf die Ebene der regionalen Verkehrsverbünde.

So bemängeln Fahrgäste immer wieder den Kurzstrecken-Tarif von 1,45 Euro. Der liegt zwar unter dem ermittelten Durchschnittswert von 1,70 Euro. Allerdings sind die maximal drei Haltestellen gerade in der Innenstadt schnell abgefahren. Beispiel: Von der Straßenbahn-Haltestelle Theater am Goetheplatz bis zur Brunnenstraße im Steintor sind es gerade einmal einen Kilometer, die Fahrtzeit beträgt lediglich drei Minuten. Die BSAG erlaubt keine Unterbrechung der Fahrt.

Kritik am Kurzstrecken-Tarif

Doch es gibt auch flexiblere Modelle für den Billig-Tarif. In Hamburg, Hannover und München darf man etwa die Fahrt unterbrechen, teilweise kann der Kunde auch zwischen der Anzahl der Haltestellen und der maximalen Gültigkeit des Tickets variieren.

Ein besonders spannendes Konzept verfolgen Karlsruhe und Mannheim. Hier bezahlen die Fahrgäste keinen festen Preis, sondern ein sogenannter eTarif wird nach Luftlinie kilometergenau über eine App abgerechnet. Der Grundpreis kostet bis zu einen Euro. In Karlsruhe kommen pro Kilometer 25 Cent hinzu, in Mannheim sind es 20 Cent.

Auch mit dem Wegfall von Einschränkungen versuchen die Anbieter, das Fahren mit Bus und Bahn attraktiver zu machen. Dresden und Leipzig etwa erlauben mit einem normalen Einzelticket auch Rund- und Rückfahrten. Wer hat sich nicht schon einmal darüber geärgert, wenn man zwei Tickets ziehen muss, nur weil man vielleicht kurz ein Paket abgeben will?

Mehr zum Thema Öffentlicher Personennahverkehr in Bremen Vertrag mit der BSAG verlängert Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) wird auch in den kommenden 22,5 Jahren den Nahverkehr in Bremen ... mehr »

Andere Verkehrs-Dienstleister haben ihr Angebot mit Blick auf die Fahrradfahrer verbessert. In Frankfurt, Hamburg und Hannover ist die Mitnahme des Drahtesels mittlerweile kostenlos möglich. In Bremen hingegen zahlt der BSAG-Kunde 1,95 Euro für das Fahrrad-Tagesticket. Bei den regulären Ticketpreisen hat die ADAC-Studie für die BSAG ebenfalls Licht und Schatten ermittelt. Bei den Einzelfahrkarten liegt die Preisspanne im Städtevergleich zwischen 1,80 Euro und 3,20 Euro. Die günstigsten Einzeltickets bietet Mannheim, am teuersten sind sie in Nürnberg. Bremen liegt mit einem Preis von 2,80 Euro im oberen Mittelfeld.

Insbesondere für Berufspendler sind natürlich Wochen- und Monatskarten eine Alternative. Bei der Monatskarte ist die BSAG mit einem Preis von 66,30 Euro der fünftgünstigste Anbieter unter den 21 untersuchten Städten. Unschlagbar ist München mit 55,20 Euro. Schlusslicht ist Hamburg, wo die Monatskarte mit einem Preis von 109,20 Euro fast doppelt so teuer wie in München ist. Eine große Preisspanne gibt es auch bei der Wochenkarte. Die Preise liegen zwischen 15,40 (München) und 30 Euro (Berlin). Im Durchschnitt muss der Kunde 25,87 Euro zahlen. Die BSAG liegt mit 23,40 Euro deutlich unter dem Durchschnittspreis.

Neuregelung der BSAG-Preise

Bei den Tageskarten – beliebt vor allem bei Touristen und Ausflüglern – beträgt die Differenz zwischen teuerstem und günstigstem Anbieter sogar 70 Prozent. Köln und Bonn verlangen 8,80 Euro, Stuttgart hingegen nur 5,20 Euro. Durchschnittlich nehmen die ÖPNV-Dienstleister 7,02 Euro. Bremen kommt im Städte-Ranking mit 8,10 Euro nur auf den 18. Platz.

In den Bremer Koalitionsverhandlungen hat sich Rot-Grün-Rot einer Neuregelung der BSAG-Preise verschrieben, sie sollen künftig eine „soziale Komponente“ haben. Die ADAC-Studie zeigt allerdings für Bremen auch: Nicht nur die Ticketpreise sind zuweilen ein Handicap für mehr ÖPNV-Attraktivität, sondern auch fehlende Innovationsfreude. Angebote wie der eTarif oder die kostenlose Fahrradmitnahme sind durchaus Chancen, den ÖPNV für den Kunden interessanter zu machen.