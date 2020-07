Gleisbauarbeiten prägen in diesem Sommer nicht nur das Bild an der Domsheide (Foto) und in Gröpelingen. An zwei sogenannten Power-Wochenenden wird auch im Bereich Gustav-Detjen-Tunnel und Hermann-Böse-Straße rund um die Uhr an den Gleisen gearbeitet. (Frank Thomas Koch)

Die Gleisbauarbeiten bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) gehen mit zwei Power-Wochenenden weiter. Derzeit laufen die Bauarbeiten im Bereich Gustav-Detjen-Tunnel und Hermann-Böse-Straße. Damit die Arbeiten zügig vorangehen, sind zwei Wochenenden vorgesehen, an denen rund um die Uhr gearbeitet wird. Das hat die BSAG jetzt mitgeteilt.

Das erste Rund-um-die-Uhr-Wochenende startet diesen Freitag. Vom 31. Juli bis 2. August fährt die Linie 6 dann vom Flughafen bis Theater am Leibnizplatz und weiter im Ringverkehr über Westerstraße, Am Brill, Hauptbahnhof und Domsheide zurück zum Flughafen. Die Haltestelle Wilhelm-Kaisen-Brücke wird nur in Richtung Flughafen bedient.

Zwischen Domsheide und Universität beziehungsweise Wätjenstraße fahren in beiden Richtungen die Linien S71 und S72. Sie bedienen die meisten Haltestellen der Linie 6. Die Haltestellen Blumenthalstraße, Joseph-Haydn-Straße, Riensberg, Berufsbildungswerk und Lise-Meitner-Straße entfallen jedoch ersatzlos.

Die S71 startet an der Domsheide (Steig G). Von dort geht es via Schüsselkorb, Herdentor, Hauptbahnhof, Am Stern (stadtauswärts am Fahrbahnrand), Brahmsstraße, Bulthauptstraße, Crüsemannallee, Busestraße, Kulenkampffallee, Parkallee, Munte, Wiener Straße, Universität-Süd, Universität/Zentralbereich zur Universität-Nord und zurück.

Die S72 startet ebenfalls an der Domsheide (Steig G). Von dort geht es via Schüsselkorb, Herdentor, Hauptbahnhof, Am Stern (stadtauswärts am Fahrbahnrand), Brahmsstraße, Bulthauptstraße, Crüsemannallee, H.-H.-Meier-Allee, Emmastraße (am Fahrbahnrand) zur Wätjenstraße (Fahrbahnrand) und zurück.