In der Klagenfurter Straße droht ein Gullideckel einzubrechen. Deshalb wird die Straße in Fahrtrichtung Universität/Zentralbereich ab Donnerstag, 8. März, um 7 Uhr gesperrt, meldet die BSAG. Davon sind auch die Linien 21, 22, 28 und 31 betroffen.

Ab Donnerstag gelten deshalb folgende Umleitungen: Die Linien 21 und 31 in Fahrtrichtung Horn werden über die Wiener Straße umgeleitet. Die Haltestelle Universität Nord wird zum Hochschulring/Höhe Klagenfurter Straße verlegt. Die Haltestelle Universität/Zentralbereich entfällt. Die Haltestellen im Verlauf der Umleitung werden bedient.

Umleitungen Linien 22 und 28

Die Linie 22 fährt in Richtung Kattenturm eine Umleitung. Die Haltestellen Linzer Straße bis Universität Zentralbereich entfallen, weil die Busse über Mary-Astell-Straße, Kremser Straße und Universitätsallee Richtung Kattenturm fahren. Die Haltestellen auf der Umleitungsstrecke werden bedient.

Die Linie 28 in Richtung Emder Straße fährt eine Umleitung. Die Haltestellen Universität Zentralbereich bis Celsiusstraße entfallen. Die Haltestelle Universität-Nord wird an den Hochschulring/Höhe Klagenfurter Straße verlegt, die Haltestelle Wilhelm-Herbst-Straße an den Hochschulring/Höhe Wiener Straße.

Die Umleitungen gelten nur für die angegebenen Fahrtrichtung. In der jeweiligen Gegenrichtungen verkehren die Busse wie gewohnt. (wk)