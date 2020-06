Mit diesen Elektrobussen war die BSAG 2017 zeitweilig zu Testzwecken unterwegs. (Koch)

Die BSAG wird voraussichtlich 2022 die ersten Elektrobusse in den Linienbetrieb schicken. Geplant ist, fünf normale E-Busse und 15 weitere mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen zur Verlängerung der Reichweite zu beschaffen. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt einschließlich des Aufbaus der Ladeinfrastruktur auf den BSAG-Betriebshöfen und der technischen Umrüstung im Werkstattbereich bei gut 16,7 Millionen Euro.

Die BSAG kauft die Busse, finanzielle Unterstützung gibt es von der Stadt. Die Entscheidung für den Einstieg in die Elektromobilität bei der BSAG-Busflotte war lange aufgeschoben worden, weil sie eben auch eine Kostenfrage ist. Elektrobusse sind gegenwärtig noch mehr als doppelt so teuer wie konventionelle Dieselmodelle, von denen die BSAG derzeit 212 im Einsatz hat. Ein einzelner Zwölf-Meter-Elektrobus kostet etwa 780 000 Euro. Dank eines Förderprogramms des Bundes kann die Bremer Straßenbahn AG mit einem Zuschuss von jeweils 40 Prozent pro Fahrzeug rechnen. Die verbleibende Finanzierungslücke im Vergleich zu Dieselfahrzeugen wird nun voraussichtlich der Senat schließen. Die dafür notwendigen 1,16 Millionen Euro, um diese Lücke zu schließen, sollen am Dienstag freigegeben werden.