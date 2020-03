Die BSAG verändert ihren Fahrplan. (Christian Walter)

Das Coronavirus hat weiter erheblichen Einfluss auf das öffentliche Leben in Bremen und in großen Teilen der Welt. Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hat nun erneut reagiert und passt ihren Fahrplan an.

Ab Mittwoch soll der Fahrplan vereinfacht und „spürbar verbessert werden“, teilte das Unternehmen mit. Grundsätzlich werde auf allen Hauptlinien zwischen 5 Uhr und Mitternacht ein verlässlicher Takt eingerichtet. Für Pendler werden zusätzlich mehr Fahrten in der Hauptverkehrszeit morgens und nachmittags angeboten. Die Zusatzfahrten in die Gewerbegebiete bleiben bestehen und werden nach Bedarf ausgebaut.

Fahrten werden reduziert

Weiter kündigte die BSAG an, Fahrten zu reduzieren. Das gelte für Zeiten, zu denen deutlich weniger Menschen als gewöhnlich in den Fahrzeugen unterwegs seien. Hierzu informiert das Unternehmen gesondert. Alle Fahrten sind weiterhin in der Fahrplaner-App des VBN zu sehen. Aushänge an den Haltestellen können aus logistischen Gründen nicht angepasst werden.

Grundsätzlich gilt: Die Hauptlinien 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 sowie 24, 25 und 26 fahren in Bremen montags bis freitags ganztags von 5 bis 24 Uhr mindestens alle 20 Minuten. Die Abfahrtszeiten der anderen Linien orientieren sich am Fahrplan für den Sonnabend.

Zwischen 6.30 und 9 Uhr sowie von etwa 15 bis 18.30 Uhr fahren die Linien 1, 4, 6, 10, 25 sowie 26 und 27 auf den folgenden Linienabschnitten alle 10 Minuten:

• Linie 1 zwischen Huchting und Neue Vahr-Süd

• Linie 4 zwischen Arsten und Horner Mühle

• Linie 6 zwischen Flughafen und Hauptbahnhof

• Linie 10 zwischen Gröpelingen und Östliche Vorstadt (Georg-Bitter-Straße)

• Linie 25 zwischen Gartenstadt Vahr (Bottroper Straße) und Domsheide

• Linie 26/27 zwischen Huckelriede und Hauptbahnhof

30-Minuten-Takt in Bremen-Nord

In Bremen-Nord wird ein 30-Minuten-Takt angeboten. Die Busse der Linien 90, 93, 94 und 98 sollen dann zwischen 8 und 19 Uhr alle 15 Minuten fahren. Sonnabends und sonntags gilt der Sonntagsfahrplan.

Kundencenter bleiben geöffnet

Die drei Kundencenter der BSAG bleiben weiterhin geöffnet. Allerdings gelten veränderte Öffnungszeiten. Das Kundencenter an der Domsheide öffnet von Montag bis Freitag von 8.30 bis 16 Uhr. Im Hauptbahnhof ist das Center zu den gleichen Zeiten und zusätzlich am Wochenende geöffnet. Auch das Kundencenter Vegesack öffnet unter der Woche zu den gleichen Zeiten und ist am Sonnabend von 9 bis 14.30 Uhr erreichbar.