Die Linie 2 soll unter der Woche alle 20 Minuten fahren. (Kuhaupt)

Besser soll er werden und einfacher. Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hat ihren Sonderfahrplan erneut aktualisiert. Ab diesem Mittwoch, 25. März, werde zwischen fünf Uhr und Mitternacht ein „verlässlicher Takt eingerichtet“, teilt das Unternehmen mit. Das sei notwendig geworden, um die Ausbreitung des Corona-Virus weiter zu verlangsamen und die Fahrten an die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen anzupassen. Nach ersten Änderungen hatte es Kritik gegeben, und die BSAG besserte nach.

Der neue „Pandemie-Fahrplan“ sieht vor, dass zu Betriebsbeginn zusätzlich mehr Fahrten in der Hauptverkehrszeit morgens und nachmittags für Pendlerinnen und Pendler angeboten werden. „Die Zusatzfahrten in die Gewerbegebiete bleiben bestehen und werden nach Bedarf ausgebaut“, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling. Da die Fahrgastzahlen durch die derzeitige Pandemie zu vielen Tageszeiten geringer seien als sonst, werde die Zahl der Fahrten in diesen Zeiten reduziert. Das erfolge in einem weiteren Schritt, der noch bekannt gegeben werde.

Grundsätzlich gilt laut BSAG ab Mittwoch: Die Hauptlinien 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 sowie 24, 25 und 26 fahren in Bremen-Stadt montags bis freitags ganztags von 5 bis 24 Uhr verlässlich mindestens alle 20 Minuten. Die Abfahrtszeiten der anderen Linien orientieren sich am Fahrplan für den Sonnabend. Zwischen 6.30 und 9 Uhr sowie von etwa 15 bis 18.30 Uhr fahren die Linien 1, 4, 6, 10, 25 sowie 26/27 auf bestimmten Abschnitten alle zehn Minuten.

In Bremen-Nord werde mindestens ein 30-Minuten-Takt angeboten. Dieser soll auf vielen Strecken ebenfalls verstärkt werden. Sonnabends und sonntags gilt im Netz der BSAG der Sonntagsfahrplan.

Alle Fahrten seien in der Fahrplaner-App des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) zu sehen und werden auf den elektronischen Anzeigen an den Haltestellen angezeigt. Damit könnten Fahrgäste vorausschauend planen. Die Aushänge in den Haltestellen könnten allerdings aus logistischen Gründen derzeit nicht angepasst werden. Die drei Kundencenter der Bremer Straßenbahn AG bleiben trotz des stark eingeschränkten öffentlichen Lebens zunächst weiterhin geöffnet.

Mehr Informationen zu den Details des Fahrplans gibt es unter www.bsag.de und telefonisch unter 04 21 / 59 60 59 (24-Stunden-Hotline des VBN).