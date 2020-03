Die BSAG will am Donnerstag zu Stoßzeiten doch wieder mehr Busse und Bahnen einsetzen. (Maximilian von Lachner)

Viele Busse und Bahnen sind am Mittwochmorgen sehr voll gewesen. Das berichten mehrere Leserinnen und Leser bei der Redaktion und in den sozialen Netzwerken. „Der Mindestabstand konnte in der Bahn nicht eingehalten werden, teilweise gab es direkten Körperkontakt“, sagt Jana Bräuer, die bei der Krankenkasse HKK arbeitet. Sie hat am Mittwochmorgen um kurz nach 6 Uhr die Linie 1 von Grolland Richtung Innenstadt genommen. Auch in der Bahnlinie N4 in Richtung Innenstadt um kurz nach 6 Uhr alle Sitzplätze belegt gewesen, schreibt ein Leser aus Weyhe. Fahrgäste sollen auf den Stehplätzen dicht gedrängt beieinander gestanden haben.

BSAG-Sprecher entschuldigt sich

Die BSAG hatte zu Mittwoch den Fahrplan auf einen abgeänderten Sonntagsfahrplan eingeschränkt und so die Taktung vieler Linien verringert. Viele Beschwerden gingen dazu auch bei der BSAG ein, sagt Sprecher Jens-Christian Meyer. Das Unternehmen wolle nun reagieren und ab Donnerstag in den Zeiten mit hohem Fahrgastaufkommen zwischen den planmäßigen Fahrten weitere Fahrzeuge einsetzen – vor allem bei den Linien 6, 4 und 1, mit denen morgens viele Leute zur Arbeit kommen.

„Wir haben uns für den Sonntagsfahrplan entschieden, weil dieser gut kommuniziert ist“, sagt Meyer. Das Ziel sei einerseits, den Betrieb aufrecht zu erhalten und ein verlässliches Angebot für die Fahrgäste zu schaffen. Andererseits soll aber auch das Personal geschont werden, um den öffentlichen Personennahverkehr auch mittel- und langfristig zu gewährleisten. Meyer bittet die betroffenen Fahrgäste um Entschuldigung und bittet um Verständnis. Es gehe nicht um wirtschaftliche Gründe, sondern nur darum, die Stadt langfristig mobil zu halten.