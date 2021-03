Bauarbeiten an der Habenhauser Brückenstraße sorgen derzeit immer wieder für Staus. (Frank Thomas Koch)

Bauarbeiten auf der Habenhauser Brückenstraße zwischen Karl-Carstens-Brücke und Borgwardstraße behindern seit August 2020 den Verkehr auf der Erdbeerbrücke. Da derzeit nur eine Fahrbahnhälfte befahrbar ist, kommt es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens immer wieder zu Staus, die auch die Buslinie 22 betreffen. Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) teilt daher mit, dass die Linie ab dem 10. März eingekürzt wird. Die Buslinie endet dann zeitweise an der Haltestelle Kulenkampffallee statt an der Universität-Ost. Der Streckenteil hin zur Universität wird in diesem Zeitraum nicht bedient.

Die BSAG begründet die Entscheidung damit, dass die Nachfrage derzeit aufgrund des fehlenden Universitätsbetriebs sehr gering sei. Die Verkürzung der Strecke gilt zunächst bis zum 25. April 2021. Voraussichtlich ab dem 26. April soll die Linie 22 durch einen zusätzlichen Bus verstärkt werden und wieder auf der gesamten Länge fahren.