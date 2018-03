Das Team der Hafenbar Golden City zieht ins Lankenauer Höft. (fr)

Die BSAG verlängert ab dem 29. April die Buslinie 24. Statt der Endhaltestelle Rablinghausen wird der Bus ab Ende April am Wochenende bis zum Lankenauer Höft fahren, wo in diesem Jahr die temporäre Hafenbar Golden City aufgebaut wird.

Der Auftakt für die verlängerte Fahrtstrecke ist am Sonntag, 29. April, an dem die Busse zwischen 10.20 Uhr und 18.40 Uhr im 20-Minuten-Takt von Rablinghausen zum Lankenauer Höft fahren. Von dort geht es ebenfalls im 20-Minuten-Takt zwischen 10.32 Uhr und 18.52 Uhr im 20-Minuten-Takt vom Lankenauer Höft in Richtung Neue Vahr Nord. Bis zum 3. Oktober gilt dieser Fahrplan sonn- und feiertags.

Ab dem ersten Maiwochenende fahren die Busse zudem freitags und samstags bis zum Lankenauer Höft. Freitags fahren die Busse ab 19.01 Uhr bis 22.42 Uhr von Rablinghausen zum Lankenauer Höft.

In Richtung Innenstadt fahren die Busse ab 19.17 Uhr bis 22.55 Uhr. Samstags fahren die Busse zwischen 10.41 Uhr und 22.42 Uhr ab Rablinghausen im 20-Minuten-Takt. Zurück fahren die Busse zwischen 10.57 Uhr und 22.55 Uhr. Der Fahrplan für die Fahrten am Freitag und Samstag gilt bis zum 29. September. (sei)