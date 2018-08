Die BSAG warnt vor angebotenen gefälschten Fahrscheinen und rät, Tickets nur aus offiziellen Quellen wie zum Beispiel den Automaten in den Bahnen und Bussen zu erwerben. (Christian Walter)

Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) warnt vor gefälschten Fahrscheinen, die im Internet oder an Haltestellen von Privatleuten angeboten werden. Wer damit fährt, fährt schwarz, betont das Unternehmen.

Bei Fahrausweisprüfungen seien in den vergangenen Tagen mehrere nachgemachte Tickets aufgefallen, teilt die BSAG mit. Die Fahrt damit sei mitnichten ein Kavaliersdelikt: Mit einem solchen Fahrschein sei der Nutzer schwarz unterwegs, und wenn er erwischt werde, müsse er das "erhöhte Beförderungsentgelt von 60 Euro bezahlen".

Auch Strafanzeige möglich

Doch das kann nicht die einzige Konsequenz bleiben. Denn die BSAG behält sich vor, gegen "den Inhaber oder die Inhaberin eines solchen Tickets eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung zu stellen".

Das Beförderungsunternehmen rät deshalb allen Fahrgästen, auf Nummer sicher zu gehen und an den offiziellen Verkaufsstellen echte Tickets des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) zu erwerben. Das sind die Kundencenter der BSAG, die privaten Verkaufsstellen im VBN-Gebiet sowie die Ticketautomaten in den Bahnen und Bussen sowie an Haltestellen und Bahnhofen.