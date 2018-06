Während der Umbauphase verkauft die BSAG ihre Fahrkarten in einem provisorischen Kundenzentrum, das am Freitag eingerichtet wurde. (Koch)

Wer in den nächsten Monaten an der Domsheide eine Fahrkarte kaufen möchte oder Informationen zu Bus und Bahn benötigt, muss ab Montag die Balgebrückstraße etwa 50 Meter weiter in Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke laufen. In den kommenden fünf Monaten modernisiert die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ihr Kundenzentrum in der Innenstadt. Deshalb ist die Verkaufsstelle am Freitag in ihr Übergangsquartier umgezogen.

Die Bauarbeiten sind schon vor gut einem Monat gestartet, ohne dass die Kunden davon etwas mitbekommen haben. "Während der ersten Bauphase haben wir den Pausenraum für unsere Fahrdienstmitarbeitenden in den hinteren Bereich des Gebäudes verlegt und an der Stelle das Provisorium errichtet", erzählt Kim Rebecca Hubben, Fachbereichsleiterin Kundenbetreuung. Für den Umzug hat das Unternehmen zwei Tage veranschlagt, an denen die Verkaufsstelle geschlossen bleibt. Ab Montag soll der Betrieb an der Balgebrückstraße aufgenommen werden. Am Freitag wurden zunächst sämtliche Formulare und Fahrpläne eingeräumt und die Technik installiert. Damit die Geräte am Montag auch richtig funktionieren, werden sie am Sonnabend ausgiebig getestet.

Im Vorfeld hat das Unternehmen die verschiedenen Möglichkeiten für die Übergangsphase genau überprüft. "Neben dem Umzug in den ehemaligen Pausenraum hätten wir auch einen Container aufstellen können", sagt Hubben. Doch das habe die Stadt nicht gewollt. Zudem sei die gewählte Lösung deutlich effizienter, da der Raum bereits zuvor von der BSAG genutzt wurde und somit keine zusätzlichen Mietkosten entstehen. Durch die Nähe zum eigentlichen Kundencenter ist daneben auch die Infrastruktur vorhanden. Die Kabel mussten nur verlängert werden, damit die Mitarbeiter auch in der provisorischen Verkaufsstelle Zugriff auf die Systeme des Unternehmens haben. Dennoch hat die Übergangslösung einen Nachteil. "Uns fehlt einfach der nötige Stauraum für Anträge und andere Dokumente", erzählt die Fachbereichsleiterin.

Wenn der Betrieb am Montag in der provisorischen Verkaufsstelle beginnt, startet im Kundenzentrum die zweite Bauphase. "Wir haben die Kundenströme betrachtet und gestalten nun basierend darauf das neue Kundenzentrum", berichtet Hubben. Deshalb würden etwa die Sitzgelegenheiten von der Mitte des Raumes an die Fensterfront verlagert, um den Zugang zu den Mitarbeitern des Kundenzentrums nicht mehr zu behindern. Die Beratungsplätze werden sich nach dem Umbau nicht mehr in einer Reihe befinden, sondern rund angeordnet sein. Einer der Plätze wird zudem barrierefrei gestaltet. Am Eingang soll eine Infowand Linienfahrpläne und Prospekte bereithalten und ein Abfahrtsmonitor die Fahrgäste über die Fahrzeiten der Busse und Bahnen an der Domsheide informieren. "Wir verwenden hier dasselbe Designkonzept wie in unserem Kundencenter in Vegesack", berichtet die Fachbereichsleiterin.

"In erster Linie bauen wir die Verkaufsstelle für unsere Kunden um. Doch auch unsere Mitarbeitenden sollen von den Arbeiten profitieren", sagt Andreas Holling, Sprecher der BSAG. Das Kundenzentrum war 2002 aus dem Gebäude der Volksbank auf die andere Straßenseite gezogen. Durch den Umbau würden die Mitarbeiter nun zeitgemäße Arbeitsplätze sowie neue Sozialräume bekommen. Daneben werden die Beratungsplätze so angeordnet, dass die Mitarbeiter sämtliche Formulare direkt hinter sich haben und die Wege somit deutlich kürzer werden.

Im Zuge der Arbeiten schafft die BSAG in ihren Räumlichkeiten an der Domsheide auch Platz für das Fundbüro, das sich derzeit noch in Gröpelingen befindet. Der Umzug in die Innenstadt sei für nächstes Jahr in den Osterferien geplant. "Dadurch ersparen wir unseren Kundinnen und Kunden die Fahrt nach Gröpelingen", betont Holling. Durch den neuen Standort würden sich zudem die Öffnungszeiten verlängern, da Ausgabe und Annahme von Fundstücken künftig von den Mitarbeitern des Kundenzentrums übernommen werden. Längere Wartezeiten für die Fahrgäste erwartet die BSAG durch den zusätzlichen Service an der Domsheide jedoch nicht. Zum einen würden die Fahrkartenautomaten an den Haltestellen für Entlastung sorgen. Zum anderen verkürze ein neues Betriebssystem die Wartezeiten für die Kunden.

Voraussichtlich Ende November sollen die Arbeiten im Kundenzentrum abgeschlossen sein. Dann startet die BSAG in die letzte Bauphase, die Anfang nächsten Jahres beendet sein wird. "Das Kundenzentrum befindet sich dann bereits wieder an seinem angestammten Platz. Unsere Fahrgäste betrifft der dritte Bauabschnitt nicht mehr", sagt Hubben. Zum Abschluss werde die provisorische Verkaufsstelle zurückgebaut und wieder durch den Pausenraum des Fahrpersonals ersetzt.