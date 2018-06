20 Busse der BSAG sind bislang mit dem neuen Ansage-System ausgerüstet. (Frank-Thomas Koch)

Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) testet seit knapp einer Woche einen neuen Service für blinde und sehbehinderte Fahrgäste. Bei 20 Bussen, die im gesamten Netz der BSAG unterwegs sind, werden an den Haltestellen über Außenlautsprecher die Linie und die Fahrtrichtung angesagt.

Damit will das Unternehmen dieser Fahrgastgruppe die Orientierung erleichtern. Die BSAG setzt dabei das Blinden-Informationssystem des Herstellers Trapeze ein. Alle nötigen Daten seien in den vergangenen Monaten eingepflegt und das System in die neueste Generation der Mercedes-Citaro-G-Busse eingebaut worden, erläutert BSAG-Sprecher Andreas Holling. Die Ansagen erfolgen über die Lautsprecher an der zweiten Tür der Busse.

Die BSAG stehe in engem Austausch mit Behindertenverbänden, in diesem Fall mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Bremen - und da habe es schon länger den Wunsch nach solchen Ansagen gegeben, so Andreas Holling.

"Barrierefreiheit wichtiges Thema"

"Barrierefreiheit ist für uns ein wichtiges Thema und bedeutet mehr als nur die Ausstattung aller unserer Busse und Bahnen mit Hubliften für Rollstühle", betont BSAG-Vorstandssprecher Hajo Müller. Mit dem neuen Service der Außenansagen trage das Unternehmen dazu bei, "dass Menschen mit Sehbehinderungen - ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein - schnell und sicher in unseren Fahrzeugen unterwegs sein können".

Mitglieder des Bremer Blinden- und Sehbehindertenvereins begleiten die jetzt gestartete Testphase um in der Praxis die optimalen Tages- und Nachtlautstärken der Ansagen zu ermitteln. Der Bremer Landesbehindertenbeauftragte Dr. Joachim Steinbrück unterstützt das Projekt ebenfalls. Die Ansagen über Außenlautsprecher seien eine "deutliche Verbesserung der Barrierefreiheit für Blinde und stark sehbehinderte Fahrgäste".

Auch für Straßenbahnen geplant

Die erste Resonanz auf die Ansagen sei positiv, betont Andreas Holling. Nach erfolgreicher Testphase sollen deshalb auch die anderen Busse der BSAG nach und nach mit dem Informations- und Ansage-System ausgerüstet werden. Auch die Straßenbahnen sollen das "Sprechen" lernen. Die neueren Fahrzeuge des Typs GT8N-1 verfügen bereits über Außenlautsprecher, so der BSAG-Sprecher. Und auch die 77 neuen Avenio-Bahnen von Siemens sind entsprechend technisch ausgestattet - sie sollen ab Mai 2019 geliefert werden.