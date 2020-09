Verdi hatte vor Kurzem in Bremen mobil gemacht und den BSAG-Aufsichtsrat nach seiner Sitzung auf die Situation aufmerksam gemacht. (Christina Kuhaupt)

Am Dienstag werden die Busse und Bahnen in Bremen still stehen bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat für den Tag zu bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. In einer Mitteilung des Verdi-Bezirks Bremen-Nordniedersachsen heißt es nun, dass auch die Beschäftigten der BSAG von Dienstbeginn bis Dienstschluss zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Konkrekt bedeutet das einen ganztägigen Ausstand.

„Die Arbeitgeber wollen nicht mal mit uns über bundeseinheitliche Verbesserungen der Beschäftigten reden. Diese offensichtliche Geringschätzung gegenüber den Beschäftigten und auch gegenüber den Fahrgästen, die täglich mit Bussen und Bahnen fahren, ist unverschämt und verlangt eine klare Antwort", sagt der Bremer Gewerkschaftssekretär Franz Hartmann.

Mehr zum Thema Im Öffentlichen Nahverkehr Verdi ruft zu bundesweiten Warnstreiks auf Für Pendler im Öffentlichen Nahverkehr kann es am Dienstag stressig werden: Die Gewerkschaft Verdi ... mehr »

Bundesweit will Verdi mit den Streiks einen bundesweit gültigen Tarifvertrag für die gut 87.000 Mitarbeiter durchsetzen. Die Arbeitgeber haben sich am vergangenen Wochenende dazu entschieden, nicht über einen deutschlandweit gültigen Rahmentarifvertrag sprechen zu wollen.