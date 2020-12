Fahrplanänderungen in Bremen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

BSAG-Fahrten fallen wegen Krankheiten aus

Heinz-Peter Petrat

In den vergangenen Tagen sind auf einigen Linien der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) krankheitsbedingt Fahrten ausgefallen. Das wird auch in den kommenden Wochen nötig werden, so das Unternehmen.