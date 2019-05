Die BSAG kündigt eine Umleitungsstrecke für die Straßenbahnen 2 und 3 am Freitagnachmittag in der Innenstadt an. (Christian Walter)

Die Wahlkampfveranstaltung der SPD zur Europa- und Bürgerschaftswahl am Freitag, 24. Mai, ab 15.30 Uhr, auf dem Markplatz hat Auswirkungen auf den Öffentlichen Personennahverkehr in der Innenstadt.

Wie die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) mitteilt, können die Straßenbahnen der Linien 2 und 3 die Haltestelle Obernstraße in der Zeit von 15 bis etwa 17 Uhr nicht anfahren.

Beide Linien werden in dieser Zeit in beiden Richtungen eine Umleitung über die Wilhelm-Kaisen-Brücke, Westerstraße und Brill fahren, kündigt BSAG-Sprecher Andreas Holling an.