Unter anderem betroffen von den Arbeiten an den Oberleitungen am Hauptbahnhof ist die Straßenbahnlinie 1. (BSAG)

Von Donnerstagabend ab etwa 20.30 Uhr bis zum frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr wird am Hauptbahnhof an den Oberleitungen der Straßenbahnen gearbeitet. Da dafür der Strom abgeschaltet wird, können Straßenbahnen den Bahnhof in dieser Zeit nicht passieren. Auch zwei Buslinien werden umgeleitet.

Betroffen sind nach Mitteilung der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) folgende Linien:

Die Linien 1 und N1 werden in beiden Richtungen zwischen Am Brill und Parkstraße über die Domsheide umgeleitet. Die Haltestelle Am Dobben (in Richtung Huchting) wird in Höhe Dobbenweg 12 verlegt. Die Haltestellen Am Wall, Hauptbahnhof, Rembertistraße und Am Dobben (in Richtung Bahnhof Mahndorf) entfallen.

Die Linien 4 und N4 werden in beiden Richtungen zwischen Domsheide und Parkstraße über das Ostertor umgeleitet. Die Haltestelle Am Dobben (in Richtung Arsten) wird in Höhe Dobbenweg 12 verlegt. Die Haltestellen Schüsselkorb, Herdentor, Hauptbahnhof, Rembertistraße und Am Dobben (in Richtung Lilienthal) entfallen.

Die Linie 6 fährt ab Theater am Leibnizplatz als Ringlinie über Westerstraße und Am Brill zur Domsheide – und zurück zum Flughafen. Die Haltestellen Wilhelm-Kaisen-Brücke (Richtung Universität), Domsheide (Richtung Universität) und Schüsselkorb bis Universität-Nord entfallen. Hier werden die Busse S71 und S72 eingesetzt.

Die Linie 8 entfällt.

Die Linien 10 und N10 werden in beiden Richtungen zwischen Doventorsteinweg und Sielwall über die Domsheide umgeleitet. Die Haltestellen Daniel-von-Büren-Straße, Falkenstraße, Hauptbahnhof, Rembertistraße, Am Dobben und Humboldtstraße entfallen.

Die Buslinien 25 und N5 fahren am Hauptbahnhof abweichend von den Steigen C und D (statt A und B).

Die BSAG richtet zudem folgende ergänzende Fahrten ein:

Die Linie S71 fährt die Strecke Domsheide (Steig G), Schüsselkorb, Herdentor, Hauptbahnhof (E/F), Blumenthalstraße, Am Stern, Brahmsstraße, Bulthauptstraße, Crüsemannallee, Busestraße, Kulenkampffallee, Parkallee, Munte, Wiener Straße, Universität-Süd, Universität/Zentralbereich und Universität-Nord.

Die Linie S72 fährt die Strecke Domsheide (Steig G), Schüsselkorb, Herdentor, Hauptbahnhof (E/F), Blumenthalstraße, Am Stern, Brahmsstraße, Bulthauptstraße, Crüsemannallee, H.-H.-Meier-Allee, Emmastraße und Wätjenstraße. (rab)