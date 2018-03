An der Haltestelle der Linien 2 und 3 an der Domsheide ist der erste neue stationäre Ticket-Automat der BSAG in Betrieb. Insgesamt plant das Unternehmen, 24 solcher Automaten an viel frequentierten Haltestellen aufzustellen. (Michael Rabba)

Wer eine Fahrkarte für die Straßenbahn oder die Busse der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) benötigt, kann diese jetzt an der Domsheide an einem stationären Automaten kaufen. An der Haltestelle der Straßenbahnlinien 2 und 3 wurde am Donnerstag der erste neue derartige Automat in Betrieb genommen.

Wie die BSAG mitteilt, sollen voraussichtlich ab Mitte Mai weitere 20 dieser sogenannten "VENDstations" in Bremen-Stadt aufgestellt werden. Vier weitere Automaten sind in Bremen-Nord geplant. Die Automaten ähneln im Design und der Benutzerführung den Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen.

Zunächst aber soll das erste Modell an der Domsheide einen sechswöchigen Probebetrieb durchlaufen, betont die BSAG.

Alle neuen Geräte "werden vorzugsweise an Haltestellen mit vielen Fahrgästen aufgestellt", erläutert das Verkehrsunternehmen weiter. An den Automaten können nahezu alle Tickets des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) erworben werden. Darunter auch das Monatsticket für Vielfahrer. Abo-Tickets wie MIA (Mobil im Abo) sowie das Jobticket sind nicht am Automaten erhältlich.

Wer ein "Bequem-ohne-Bargeld"-Ticket (BOB) hat, kann die Fahrkartenpreise darüber abbuchen lassen. Die Automaten akzeptieren zudem Bargeld, Kreditkarten sowie das kontaktlose Girogo und die Girocard, die frühere EC-Karte, teilt die BSAG mit.