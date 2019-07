Für die betroffenen Linien sind entsprechende Umleitungen eingerichtet worden. (Frank Thomas Koch)

Wegen umfangreicher Bauarbeiten an der Domsheide werden in den kommenden Wochen gleich mehrere Linien der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) umgeleitet. Wegen Gleisbau- und Gasleitungsarbeiten an der viel befahrenen Kreuzung werden zunächst ab Montag, 29. Juli, die Buslinien 24 und 25 sowie die Nachtlinien N3 und N5 nicht mehr über die Domsheide fahren. Bis Sonntag, 11. August, fahren die Busse und Nachtlinien Richtung Hauptbahnhof zwischen Domsheide und Schüsselkorb abweichend über die Dechanatstraße und die Buchtstraße und halten an einer Ersatzhaltestelle in der Dechanatstraße.

In Richtung Rablinghausen/Weidedamm-Süd oder Domsheide werden die Linien ab Herdentor über Am Wall, Altenwall und Tiefer umgeleitet. Die betroffenen Linien halten dann in der Straße Tiefer vor der Hausnummer 8. Zwischen Schüsselkorb und Domsheide halten die Linien abweichend Am Wall in Höhe der Bischofsnadel. Wiederum werden die Linien ab Herdentor über Am Wall, Altenwall und Tiefer umgeleitet.

Am Wochenende vom 2. bis 5. August folgt dann ein sogenanntes Power-Wochenende, an dem von Freitag- bis Montagabend auch die Straßenbahnlinien 2, 3, 4, 6 und 8 sowie die Nachtlinie 4 die Domsheide nicht mehr anfahren. Die Linien werden umgeleitet, die Erreichbarkeit der Domsheide ist an dem intensiven Wochenende weitestgehend eingeschränkt.