Unter anderem auf dem kleinen Weihnachtsmarkt vor dem Bremer Hauptbahnhof können sich die Bremer weiterhin einen Glühwein genehmigen. (Frank Thomas Koch)

Die Glühweinbuden und Verkaufsstände rund um den Bremer Marktplatz und an der Schlachte sind abgebaut. Damit war die Zeit der Weihnachtsmärkte in der Nacht zu Heiligabend eigentlich vorbei. Wer allerdings trotzdem noch den Duft von gebrannten Mandeln riechen oder einen Glühwein trinken möchte, kann dies zum Beispiel auf dem kleinen Weihnachtsmarkt vor dem Hauptbahnhof tun. Wie im Vorjahr haben einige Buden in Bremen länger geöffnet.

Bis Anfang Januar können die Schausteller mit einer Sondergenehmigung, die 2016 das erste Mal erteilt wurde, am Bahnhof weiterhin öffnen. Neben den dortigen Angeboten geht der Weihnachtsmarkt auch in der Lloyd-Passage bis zum 30. Dezember weiter.

Ebenfalls geöffnet haben unter anderem noch die Märkte am Roland-Center mit Eislaufbahn (bis zum 30. Dezember), vor der Waterfront (bis zum 30. Dezember), der Vegesacker Winterspaß (bis zum 7. Januar), das Findorffer Winterdorf (voraussichtlich bis Mitte Januar) und vereinzelt Buden im Viertel wie beispielsweise am Ulrichsplatz vor dem Litfass.

Nach Abschluss des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt und des Schlachte-Zaubers zogen die Veranstalter ein eher positives Fazit. Laut der Bremer Wirtschaftsbehörde, die für die Marktangelegenheiten ist, erreichten die Märkte etwa die Besucherzahlen des vergangenen Jahres, auch wenn es dieses Jahr ein paar Tage weniger waren.

Laut Tim Cordßen, Sprecher der Wirtschaftsbehörde, gehen die Veranstalter von rund 3,5 Millionen Besuchern aus. Auch wenn die Witterung nicht unbedingt gemäß der Jahreszeit gewesen sei, habe es keine Einschränkungen gegeben. Die Erweiterung durch die Eisbahn am Ansgarikirchhof sei sich mit der Zeit gut angenommen worden, sagt Cordßen. Auch die Veranstalter des mittelalterlichen Dorfes an der Schlachte zeigten sich zufrieden: „Wir sind in Bremen angekommen“, sagte Johannes Faget, Chef der Firma „Fogelvrei Produktionen“.

Aus Sicht der Veranstalter habe es auch nichts Sicherheitsrelevantes gegeben, was den Marktbetrieb hätte einschränken können. Die Bremer Polizei hatte noch keine genauen Zahlen zu den Delikten. Anfang Dezember hatten die Beamten vor vermehrten Taschendiebstählen gewarnt.