WESER-KURIER-Chefredakteurin Silke Hellwig (Mitte) und Iris Hetscher, Leiterin der Kulturredaktion, (li.) beraten eine Leserin. (Christina Kuhaupt)

Bianca Klauck packt fünf Bücher ein. „Ich könnte noch viel mehr kaufen“, sagt sie. Die Auswahl beim Bücherflohmarkt des WESER-KURIER war auch in diesem Jahr wieder enorm. Hunderte Krimis, Kinder- und Jugendbücher, historische Romane, Ratgeber, Science-Fiction, Bildbände und Biografien lagen am Sonnabend auf den Tischen, gespendet von Mitarbeitern dieser Zeitung. Der gesamte Erlös des Flohmarkts fließt in die Weihnachtshilfe. Eine tolle Idee, findet Bianca Klauck.

Es sind keine alten Schinken, die auf Lesehungrige warten. Viele Flohmarktbücher sehen aus wie neu, die meisten sind nicht älter als drei Jahre. Für zwei oder drei Euro landen sie in den Taschen und Rucksäcken ihrer neuen Besitzer. Bianca Klauck hat sich für fünf Romane entschieden. „Ich möchte etwas Schönes zum Lesen haben“, erzählt sie. Eher für Biografien und Sachbücher interessiert sich eine Stammkundin des Flohmarkts in der WESER-KURIER-Leserakademie. „Aber ich gucke auch in andere Sparten. Was interessant ist, nehme ich mit.“

Der Bücherflohmarkt für einen guten Zweck ist längst zur festen Einrichtung geworden. „Da gibt es immer schöne Schmuckstücke“, berichtet eine Bücher-Enthusiastin, die eigentlich keine weiteren Romane kaufen wollte. Schon eine halbe Stunde vor dem Start standen erste Interessierte an der Tür der Akademie an der Martinistraße 31.

Erlös geht komplett an bedürftige Familien

Auch in diesem Jahr haben viele Besucher noch etwas zum Kaufpreis hinzugegeben, berichten Zeitungsmitarbeiter. Über die zusätzliche Unterstützung der Weihnachtshilfe freut sich auch WESER-KURIER-Chefredakteurin Silke Hellwig. Jeder eingenommene Euro gehe zu hundert Prozent an die Aktion für bedürftige Familien, sagt sie. Diesmal kamen beim Bücherflohmarkt 1570 Euro zusammen. Im vergangenen Jahr waren es 1026 Euro.

Leserin Sabine A. sucht noch in den Bücherstapeln nach passender Lektüre. Sie mag Krimis „mit höherem Anspruch und etwas bessere Literatur“. Auch Freunden möchte sie eine Freude machen. „Zwei Bücher bringe ich immer meiner Freundin in Finnland mit.“ Einer anderen Bekannten will sie ein Kochbuch schenken. „Nach dem Einkaufen in der Stadt komme ich noch mal her.“

20 Jahre alt ist jetzt die Weihnachtshilfe unserer Zeitung. Am 24. August 1998 wurden die Grundlagen beschlossen, damit war der Verein „Spendenaktion Weihnachtshilfe der Bremer Tageszeitungen AG“ geboren. Seitdem wird dort unterstützt, wo Behörden nicht oder nur teilweise helfen können. Das kann ein neuer Schreibtisch für einen Schüler sein, besondere Möbel für kranke Kinder oder ein Fahrrad. Das Sozialressort prüft Anträge der Familien und entscheidet über die Vergabe der Spendengelder.

Weitere Informationen

Am Dienstag, 4. Dezember, lädt der ­WESER-KURIER zu einem Weihnachtsverkauf für die Spendenaktion ein. Im Kundenzentrum des Pressehauses an der Martinistraße sind dann ausgewählte Produkte des Shops für ­fünf Euro erhältlich.