Der WESER-KURIER veranstaltet den Bücherflohmarkt für den guten Zweck schon seit vielen Jahren. (Frank Thomas Koch)

Hunderte Krimis, Kinder- und Jugendbücher, historische Romane, Ratgeber, Science-Fiction, Bildbände und Biografien, die von den Beschäftigten gespendet wurden, warten an diesem Sonnabend wieder auf den Tischen beim Bücherflohmarkt des WESER- KURIER. Von 10 bis 17 Uhr können Lesehungrige im WK-Café Weserstrand in der Langenstraße stöbern und dabei Gutes tun: Der gesamte Erlös des Flohmarkts fließt in die Weihnachtshilfe.

Der Bücherflohmarkt für einen guten Zweck, der in den vergangenen Jahren in der Leserakademie an der Martinistraße aufgebaut war und jetzt ins WK-Café Weserstrand in der Langenstraße 6-8 umgezogen ist, ist längst zu einer festen Einrichtung geworden. Schon eine halbe Stunde vor dem Start standen im Vorjahr erste Interessierte an der Tür.

Geld für bedürftige Familien

Über die zusätzliche Unterstützung der Weihnachtshilfe freut sich insbesondere ­WESER-KURIER-Chefredakteurin Silke Hellwig. Jeder eingenommene Euro gehe zu hundert Prozent an die Aktion für bedürftige Familien, sagt sie.

Seit 21 Jahren gibt es jetzt die Weihnachtshilfe des WESER-KURIER. Am 24. August 1998 wurden die Grundlagen beschlossen, damit war der Verein „Spendenaktion Weihnachtshilfe der Bremer Tageszeitungen AG“ geboren. Seitdem wird dort unterstützt, wo Behörden nicht oder nur teilweise helfen können. Das kann ein neuer Schreibtisch für einen Schüler sein, Winterkleidung, besondere Möbel für kranke Kinder oder ein Fahrrad. Das Sozialressort prüft die Anträge der Familien und entscheidet über die Vergabe der Spendengelder.

Weitere Informationen

Das Spendenkonto für die Weihnachtshilfe: IBAN: DE 22 2905 0101 0001 1650 00 bei der Sparkasse Bremen (BIC: SBREDE22XXX).

Über www.sparkasse-bremen.de/spendenportal kann ebenfalls gespendet und eingesehen werden, wie viele Spenden bereits über das Portal zusammengekommen sind.