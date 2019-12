Hochbetrieb beim Bücherflohmarkt der Weihnachtshilfe am Sonnabend im WK-Café "Weserstrand". Die Spenden aus dem Erlös kommen bedürftigen Kindern zugute. (Koch)

Werner Wiels stöbert durch die Bücherreihen. Dutzende Exemplare stapeln sich auf den Tischen im WK-Café „Weserstrand“ an der Langenstraße. Historische Romane, Biografien, Science-Fiction, Fantasy, Comics, Bildbände, Ratgeber, Krimis – alle möglichen Kategorien sind bei diesem besonderen Bücherflohmarkt zu finden.

Wie in den vergangenen Jahren hat die Weihnachtshilfe des WESER-KURIER am Sonnabend zu ihrem traditionellen Bücherflohmarkt eingeladen – und wie Werner Wiels haben zahlreiche Bremer und Bremen-Besucher die Möglichkeit wahrgenommen. Die einen auf der Suche nach neuem Lesestoff für den Eigengebrauch, andere auf der Suche nach Geschenken für das Weihnachtsfest – oder um ein gutes Werk zu tun. Die Bücherspenden stammen größtenteils von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Redaktionen. „Die Bücher werden gegen eine Spende verschenkt“, betont Silke Hellwig, Chefredakteurin des WESER-KURIER und Vorsitzende des Vereins Aktion Weihnachtshilfe. Und sie kommen bedürftigen Kindern zugute.

Werner Wiels ist nicht zum ersten Mal beim Bücherflohmarkt, er unterstützt mit seinen Käufen gerne bedürftige Kinder, wie er sagt. „Im Grunde lese ich alles, besonders interessiert mich aber Geschichtliches, bloß nicht in Romanform. Und Kochbücher sind meine zweite Leidenschaft“, verrät der Bremer. Um eine noch möglichst große Auswahl vorzufinden, ist er gleich gegen Mittag in das Café gekommen. Der Bücherflohmarkt ist ein Bestandteil der Weihnachtshilfe, Spenden für die Aktion kommen außerdem von Unternehmen und Privatpersonen.

Seit 21 Jahren gibt es mittlerweile die Weihnachtshilfe. „Jedes Jahr werden die Spenden gesammelt, von denen in Not geratene Familien ihren Kindern Geschenke kaufen. Jeder eingenommene Euro geht zu hundert Prozent an die Aktion“, erläutert Silke Hellwig. Die Weihnachtshilfe unterstützt dort, wo Behörden gar nicht oder nur teilweise helfen können. Das kann ein neuer Schreibtisch für Schüler sein, besondere Möbel für kranke Kinder oder ein Fahrrad. Träger der Aktion sind neben dem WESER-KURIER die Sozialbehörde und die Sparkasse Bremen. Das Sozialressort prüft Anträge der Familien und entscheidet über die Vergabe der Spendengelder.

Im Zeitraum der Weihnachtshilfe 2018/2019 konnten Spenden in einer Höhe von 249 700 Euro an Antragssteller ausgezahlt werden, wie eine aktuelle Auswertung zeigt. 926 Familien und damit 1943 berechtigte Kinder unter zwölf Jahren wurden damit erreicht. Dazu kommen 995 weitere Kinder aus Übergangswohnheimen. 2348 Anträge wurden im entsprechenden Zeitraum eingereicht, 950 davon konnten berücksichtigt werden. Im Schnitt erhielt eine Familie etwa 270 Euro, gespendet wurde überwiegend für Bekleidung, Möbel und Geschenke, wie es in der Auswertung heißt.