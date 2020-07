Normalerweise hätte das Kulturfestival vom 15. bis 19. Juli die Menschen an die Weser gezogen. (Christina Kuhaupt)

Mit Spraydosen, Farbe und Sprühkreide wird der Osterdeich angemalt. Die Veranstalter der Breminale, das Team der Agentur Concept Bureau, zeichnen auf dem sonstigen Festivalgelände die genauen Plätze der Bühnen und Zelte ein. Normalerweise hätte das Kulturfestival vom 15. bis 19. Juli die Menschen an die Weser gezogen.

Nach der coronabedingten Absage der Veranstaltung entschlossen sich die Macher dazu, sozusagen „Leerstellen“ einzuzeichnen. Wer also an der Promenade, der sonstigen Festivalmeile, verweilt, kann sich genau dort an die Orte setzen, wo sonst die Musik durch die Boxen geströmt wäre.

Einen Gruß gibt es obendrauf: Fine Freitag vom Kollektiv „3B.Siebdruck“ (Bild) sprüht den Schriftzug „Bis gleich am Deich“ auf den Rasen. Wer noch mehr Breminale-Gefühl bekommen möchte, kann sich Soli-Festival-Bändchen oder Soli-T-Shirts bestellen. Mehr Informationen soll es in den kommenden Tagen auf der Seite www.breminale.de geben.