Gut besucht: Verkaufsoffener Sonntag in der Bremer Lloyd-Passage (Archivbild) (Frank Thomas Koch)

Eine „Allianz für den freien Sonntag“ existiert nun auch für Bremen. Gegründet wurde das Bündnis, das es bereits in einer Reihe anderer Bundesländern gibt, von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung. Anlass sei die Sorge, „dass ohne entschiedene Gegensteuerung weitere Lockerungen hinsichtlich der Arbeit an Sonn- und Feiertagen gefordert werden“, so Vertreter der Gründungsorganisationen. In den vergangenen Jahren habe sich die Tendenz verstärkt, „wirtschaftliche Interessen und eine rein ökonomische Betrachtungsweise als absolut zu setzen und ihnen alle Dimensionen des menschlichen und gesellschaftlichen Lebens unterzuordnen“.

Der Zeitpunkt zur Gründung des Bündnisses sei vor dem Hintergrund von jüngeren Anfechtungen des freien Sonntags gewählt worden, sagte Ingeborg Mehser, KDA-Referentin: Zum einen starteten Karstadt, Kaufhof und das Kadewe die Initiative „Selbstbestimmter Sonntag“ zur Freigabe der Öffnungszeiten. Zum anderen hat die schwarz-gelbe Regierung in Nordrhein-Westfalen die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage ausgeweitet. Es spreche nichts dagegen, dass es in Bremen einige wenige verkaufsoffene Sonntage gebe. Besondere Anlässe wie „La Strada“ vor wenigen Tagen rechtfertigten solche Ausnahmen. „Aber es muss etwas Besonderes bleiben.“

Handelsverband Nordwest zufrieden mit bisheriger Sonntagsregel

Die derzeitige bremische Regelung sieht vor, dass an neun Sonntagen im Jahr maximal 15 Veranstaltungen in einzelnen Stadtteilen Einzelhändlern erlauben, von 13 bis 18 Uhr Kunden zu bedienen.

Mit dem ausgehandelten Kompromiss seien bislang alle zufrieden gewesen, sagte Jan König vom Handelsverband Nordwest. Anders als man annehmen könne, seien nicht alle Händler willens und in der Lage, an weiteren Sonntage hinter dem Verkaufstresen zu stehen. Die großen Kaufhäuser fänden genug Mitarbeiter, die freiwillig am Sonntag Dienste übernähmen, in kleineren Geschäften sehe das anders aus. Dennoch seien die verkaufsoffenen Sonntage für den Handel wichtig, vor allem als Werbung in eigener Sache. Fielen sie ganz weg, wäre das „wieder ein kleiner Baustein, den der Online-Handel dem stationären Handel voraus hätte“.