Der Sänger Philipp Burger von der umstrittenen Rockband Frei.Wild. (dpa)

Mehrere Gruppen haben sich in Bremen zu einem Bündnis zusammengeschlossen, um gegen den Auftritt der Südtiroler Band "Frei.Wild“ in der ÖVB-Arena zu demonstrieren. Die Band wird dem äußeren rechten Spektrum zugeordnet. Unter dem Titel "Kein Bock auf Frei.Wild! Keine Bühne für Rechtsrock und Grauzone!" soll es am Tag des Konzerts, Freitag, 13. April, eine Kundgebung auf der Bürgerweide geben. Ab 17.30 Uhr will das Bündnis auf Höhe des Bahnhof-Ausgangs friedlich mit Musik und Redebeiträgen demonstrieren.

Vereine und Organisationen wie das Kulturzentrum Lagerhaus oder der Clubverstärker, Vertreter der Linksjugend Solid, der Grünen Jugend und der Interventionistischen Linken wollen sich beteiligen. Die Kundgebung ist nach Angaben der Initiatoren angemeldet. "Wir wollen einen Gegenpunkt setzen und zeigen, dass solche Grauzonen-Bands hier nicht willkommen sind", sagt Grünen-Politikerin Kai Wargalla, die sich privat dem Bündnis angeschlossen hat.

Zehn Tage vor dem Konzert der Südtiroler Band gibt es am Dienstag, 3. April, ab 19.30 Uhr außerdem eine Informationsveranstaltung zum Thema "Grauzone – Weder Nazi noch unpolitisch" im Kulturzentrum Lagerhaus. Als Referent ist Michael Weiss eingeladen worden. Weiss befasst sich seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema Rechtsrock und arbeitet für das Projekt "Grauzonen und rechte Lebenswelten in den Jugendkulturen" der Agentur für Soziale Perspektiven in Berlin.