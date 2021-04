Das Konzerthaus "Die Glocke" an der Domsheide. (Frank Thomas Koch)

„Die Überlegungen für eine Verlegung der Haltestellen von der Balgebrückstraße auf die Domsheide sind schon relativ weit fortgeschritten“, stellt das Aktionsbündnis Innenstadt nüchtern fest. Und ohne jeden Zweifel müsse die Umsteigesituation nicht nur für Menschen mit eingeschränkter Mobilität verbessert werden, so das Bündnis aus Investoren, Kammern und Gewerkschaften. „Aber ist die Verlegung auf die Domsheide wirklich die optimale Lösung?“, wird in einem Positionspapier gefragt. Die Antwort steht auch drin, sie lautet nein. Die Domsheide solle vielmehr als Platz zurückerobert werden, als „öffentliches Wohnzimmer“ und Magnet für Touristen.

Umbaupläne für die Post

Die Straßenbahn ganz rausnehmen und sie über Martinistraße, Tiefer und Wall bis zum Bahnhof fahren lassen – das ist die Idee, so schlägt es das Bündnis vor. „Schon entstehen ganz neue Möglichkeiten für das Quartier“, erklären die Initiatoren. Das historische Postgebäude, das in dieser Größenordnung nicht mehr gebraucht werde, könne für andere Nutzungen wie Kultur und Bildung geöffnet werden. Der weitgehend leerstehende Anbau der Post könne weichen und einen neuen Zugang zum Schnoor öffnen, mit einer Achse vom „Kaiser Friedrich“ bis zur Weser.

Mehr zum Thema Verkehrsberuhigung in der Innenstadt Verkehrsexperiment Martinistraße Die Martinistraße nimmt in der Bremer Innenstadt jeden Tag durchschnittlich 16.500 Fahrzeuge auf. Von Sommer an soll die Magistrale nur noch eingeschränkt befahrbar sein ... mehr »

Das ist die Gesamtschau in dem Positionspapier, das sich im Speziellen auch mit der Glocke befasst. Das Konzerthaus sei das Schlüsselprojekt für die Domsheide. Durch die von Berlin zugesagten 40 Millionen Euro könne daraus etwas werden, was in die Region ausstrahle, neue Akzente in der Musikwelt des Nordwestens setze und ein Leuchtturm für die Belebung der Innenstadt werde.

Gehandelt werden müsse so oder so: „Im jetzigen Zustand ist das Haus überregional einfach nicht mehr wettbewerbsfähig und damit nicht zukunftsfähig“, wird Thomas Albert zitiert, Intendant des Bremer Musikfestes. Albert kämpfe für den großen Wurf. Die Strahlkraft einer erweiterten Glocke könne nur dann funktionieren, wenn sie sich nach außen fortsetze und nicht von mehreren Straßenbahnhaltestellen direkt vor dem Haus ausgebremst werde.