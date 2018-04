Band gastiert am Abend in Bremen

Bündnis will gegen "Frei.wild" demonstrieren

Die Südtiroler Band "Frei.Wild" tritt an diesem Freitagabend in der Bremer ÖVB-Arena auf. Vor dem Konzert will ein Bündnis gegen die als politisch rechts geltende Gruppe demonstrieren.