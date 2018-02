Die BIW fordern eine persönliche Haftung des früheren Bremerhavener Sozialdezernenten Klaus Rosche. (Karsten Klama)

Der massenhafte Sozialleistungsmissbrauch in Bremerhaven kann nach Ansicht der Bürger in Wut (BIW) für den früheren Sozialdezernenten der Seestadt, Klaus Rosche, nicht ohne Folgen bleiben. Mit dieser Forderung reagiert der Vorsitzende der BIW-Gruppe in der Bürgerschaft, Jan Timke, auf den Abschlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der seit Mittwoch vorliegt.

Darin weist das Gremium der Bremerhavener Sozialbürokratie eine Mitschuld an dem finanziellen Schaden zu, der den öffentlichen Kassen entstanden ist. Aus Timkes Sicht sollte der Magistrat der Seestadt nun gegen Rosche ein Disziplinarverfahren einleiten. „Seine zwischenzeitliche Pensionierung schützt Rosche nicht vor einer solchen Maßnahme“, so Timke. Er regt eine Kürzung der Ruhestandsbezüge des früheren Behördenchefs an.

