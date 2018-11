Die BIW-Abgeordneten Piet Leidreiter, Jan Timke und Klaus Remkes (von links) klagen erneut gegen die Informationspraxis des Bremer Senats. (Shirin Abedi)

Die Bürgerschaftsgruppe der Bürger in Wut (BIW) zieht den Senat erneut wegen seiner Informationspolitik vor den Staatsgerichtshof. Der Kadi soll feststellen, dass die Landesregierung durch eine unvollständige und ausweichende Antwort auf eine parlamentarische Anfrage die Rechte der BIW-Abgeordneten verletzt hat. In einer ähnlichen Sache hatte das oberste Gericht der Hansestadt den Bürgern in Wut im Jahr 2017 schon einmal recht gegeben.

Konkret bemängelt die BIW-Gruppe diesmal eine Antwort der Innenbehörde auf eine Anfrage vom Mai dieses Jahres. Darin verlangten die Abgeordneten Jan Timke, Klaus Remkes und Piet Leidreiter Auskunft zu mutmaßlichen Übergriffen auf politische oder behördliche Funktionsträger in deren privatem Umfeld. Die Innenbehörde sollte berichten, wie häufig so etwas nach Kenntnis der Innenbehörde seit 2014 vorgekommen sei. Ergänzend wurde gefragt, wie viele Tatverdächtige von der Polizei ermittelt werden konnten und in welchen Fällen die mutmaßlichen Täter aus politischen Gründen gehandelt hatten. Die Innenbehörde antwortete am 21. Juni im Landtag, und ihre Auskünfte fielen spärlich aus. „Eine technische Erfassung der in der Fragestellung beschriebenen Vorgänge wird seitens der Ermittlungsbehörden nicht vorgenommen“, hieß es dort. Die Alternative sei eine Einzelauswertung aller Strafanzeigen, und das sei „mit einem vertretbaren Aufwand nicht möglich“.

Mehr zum Thema Gericht muss Spielregeln zur Beantwortung von Abgeordneten-Anfragen aufstellen Senatsantwort beschäftigt Justiz Hat der Senat gelogen, als er eine Frage des Bürgerschaftsabgeordneten Jan Timke (Bürger in Wut, ... mehr »

Für BIW-Gruppenchef Jan Timke ist das nichts als eine faule Ausrede. Der Senat werde dem Informationsanspruch der Abgeordneten nicht gerecht, wenn er sie mit solch dürren Sätzen abspeist. „Eine Antwort der Landesregierung muss umfassend und inhaltlich fundiert sein. Das war hier nicht der Fall“, ist Timke überzeugt. Er hofft, dass sich der Staatsgerichtshof dieser Sicht anschließt.