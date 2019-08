Bremen soll als Lebensraum und Wirtschaftsstandort bekannter werden (dpa)

Die Bremer Touristik-Zentrale unter dem Dach der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) beschreitet Neuland auf dem Weg zu einem innovativen Standortmarketing: Sie ruft vom 1. bis 30. September zum Bürgerdialog auf, um von den Bremerinnen und Bremern aller Generationen zu erfahren, was ihnen ihre Stadt persönlich bedeutet.

Die Kampagne „Bremens DNA gesucht“ wird in elf Tagen als Onlinebefragung auf der WFB-Website und auf Social-Media-Kanälen gestartet, auf denen teilweise Spots zum Mitmachen animieren sollen. Auch Portale von Partnern wie der Universität oder großen Firmen sollen für einen Schneeball-Effekt genutzt werden und die Bürgerbefragung publik machen. Darüber hinaus wird es klassische Mitmachformate geben: Infostände an vier Terminen in vier Stadtteilen und auf Veranstaltungen sowie Postkarten.

Persönliche Gefühle der Bremer erfassen

„Wir wollen den Bremerinnen und Bremern ins Herz schauen“, sagte Peter Siemering als Geschäftsführer Marketing und Tourismus der WFB am Dienstag in einem exklusiven Gespräch mit dem WESER-KURIER. Auf diese Weise will die WFB erforschen, welche persönlichen Gefühle die Bürgerinnen und Bürger mit Bremen verbinden, wofür Bremen für sie steht. Wer heute im globalen Wettbewerb positive Aufmerksamkeit erfahren wolle, müsse sich emotional von anderen Marken unterscheiden, erklärte Siemering.

Dafür seien die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt die Experten. „40 Prozent aller Besucher von außen kommen aufgrund der Empfehlung von Bremerinnen und Bremern in die Stadt“, so der WFB-Geschäftsführer. Diese Sogwirkung könne keine Werbekampagne auslösen, ist er überzeugt vom Potenzial der Menschen vor Ort.

Mehr zum Thema Imagekampagne Braucht Bremen einen neuen Slogan? Seit 1999 wirbt die Hansestadt mit dem Slogan „Bremen erleben“. Wird es nach zwanzig Jahren endlich ... mehr »

Die meisten Bremerinnen und Bremer leben gerne in dieser Stadt, ist sich Maike Bialek ebenso sicher. Nur würden sie aus hanseatischer Zurückhaltung kaum darüber sprechen, glaubt die Leiterin der Abteilung Kommunikation für Marketing und Tourismus. Die Kampagne „Bremens DNA gesucht“ eröffne jedem die Chance, sich zu äußern und das Bremen-Bild nach außen mitzugestalten. „Es soll Spaß machen, sich zu beteiligen und Teil der ‚Bremen-DNA‘ zu sein“, erläutert sie das Bremer Pilotprojekt.

Maike Bialek und Peter Siemering wünschen sich von möglichst vielen Bremerinnen und Bremern Stichworte zu vier Bereichen, die jeder individuell auswählen kann, egal, ob Kultur, Sport, Wohnen, Arbeit, Stadtgrün oder andere ihnen wichtige Felder. Denn sie wollen einen Querschnitt von Menschen, die hier leben und sich äußern, haben bewusst keine repräsentative Umfrage initiiert.

Bei der Online-Abstimmung können in vier vorgegebenen Feldern Antworten gegeben werden. Jedes Feld fasst maximal 50 Zeichen. Auch kürzere oder weniger als vier Antworten sind möglich. Eine Anmeldung oder ein Passwort sind nicht erforderlich.

Es soll ein Bremen-Profil entstehen

Die vier freien Felder sind gesetzt. „Das sind unsere Magic four“, betont Peter Siemering in Anlehnung an die berühmten Bremer Stadtmusikanten. Diese Einschränkung wurde nach seiner Auskunft zum einen getroffen, damit die Teilnehmenden ernsthaft über ihre Aussagen über Bremen nachdenken. Zum anderen geht es der WFB darum, die wichtigsten vier Themen für ein unverwechselbares Bremen-Profil zu finden. Außerdem bestehe die Online-DNA aus vier Basen, ergänzte Maike Bialek. Spannend findet sie, dass die Gedanken der anderen und mit jeder Antwort das Wachsen der Doppelhelix der „Bremen-DNA“ verfolgt werden können, da die Beiträge öffentlich sind. Auch anonyme Antworten sind zugelassen. Aber die WFB behält sich vor, Antworten zu prüfen und herauszufiltern, etwa extremistische Anfeindungen.

Der partizipative Prozess dieser Kampagne markiert für Peter Siemering den Neuanfang für innovatives Markenmanagement aus einem Guss. Das vorhandene theoretische Wissen über Imagefaktoren, Kundenverhalten oder Standortfaktoren allein reiche nicht aus, um Bremens Bild als lebenswerte Stadt und leistungsstarken Wirtschaftsstandort zu stärken, um auch Fachkräfte für Bremen zu begeistern. Der emotionale Aspekt gewinnt nach seiner Einschätzung im globalen Wettbewerb und somit ebenso in einer Gesamtmarketingstrategie an Bedeutung. Denn was die Bremerinnen und Bremer an ihrer Stadt liebten, dürfte auch anderen gefallen, meint Peter Siemering.