Kurz vorm Kollaps: junge Straßenbäume, hier ein Archivbild aus Worpswede. (Hans-Henning Hasselberg)

Bremen. Bitte gießen! Der Umweltbetrieb Bremen appelliert an die Bevölkerung, junge Straßenbäume vor der Haustür zu wässern. „Da hilft jede Gießkanne“, sagt Kerstin Doty, Sprecherin des städtischen Betriebs. Die Mitarbeiter seien täglich unterwegs, um vor allem Jungbäume im öffentlichen Grün mit Wasser zu versorgen. „Wir sind dankbar, wenn die Bürger mithelfen.“ Falls die Trockenperiode anhält, so Doty, könnte der Umweltbetrieb die Grenzen seiner Kapazitäten erreichen.

Auch wenn es jetzt kühler geworden ist und ab und zu Regentropfen vom Himmel fallen, hilft das den Bäumen wenig. Der Boden bleibt trocken, die Jungbäume leiden weiter. Ihre Wurzeln erreichen noch nicht das Grundwasser, und ohne Feuchtigkeit knicken die Bäumchen um und verdorren. Ausgewachsene Bäume dagegen könnten sich problemlos Wasser aus dem Erdreich holen, sagt Doty. „Die kommen gut zurecht.“ Größere Schäden, also mehr Totholz, habe es bislang nicht gegeben. Allerdings stehen auch viele ältere Bäume derzeit unter Stress. Manche verlieren spontan größere Äste mit Laub – selbst wenn sie gesund und vital seien, erklärt Doty. Dieser „Grünastabwurf“ könne eine Folge der Trockenheit sein. Offensichtlich hat es nun auch eine mächtige Pappel am Unisee erwischt: Sie warf große Teile ihres Geästs ab. Nicht ungefährlich für Spaziergänger und Badegäste.

Alte Buche bricht auseinander

Im Bürgerpark musste schon eine 150 Jahre alte Buche gefällt werden. Der frei stehende Baum sei in Bodenhöhe an der Gabelung auseinander gebrochen, sagt Direktor Tim Großmann. Er ist ziemlich sicher, dass Hitze und Wassermangel dies bewirkt haben. Mit zunehmender Trockenheit lasse die Stabilität selbst älterer Bäume nach. Seine Sorge ist, dass auch andere Altbäume im Park betroffen sein könnten, wenn es weiterhin so wenig regnet.

Die Helfer im Bürgerpark haben ebenfalls alle Hände voll zu tun: Das Wässern der Jungbäume steht jetzt an erster Stelle. Arbeitsaufwand und Kosten seien enorm, so Großmann. Allein dieses Jahr wurden 130 Bäume im Park gepflanzt. Sie waren noch nicht eingewachsen, als die Hitze viel zu früh kam, erklärt der Direktor. Damit sie nicht vertrocknen, würden sie derzeit alle zwei Tage gegossen. Aber auch die Rhododendren im Park bräuchten viel zusätzliches Wasser, sagt Großmann. „Wir warten händeringend auf Regen.“

Bremens Straßenbäume kämpfen aber noch mit ganz anderen Problemen. Die Trockenheit sei gar nicht mal so schlimm, wenn man bedenke, was Auto- wie Radfahrer ihnen täglich antäten, sagt Kerstin Doty. Beim Ein- und Ausparken etwa komme es häufig zu Schäden an der Rinde. Fahrräder würden an den Stämmen angeschlossen, schwere Baugeräte im Wurzelbereich der Bäume abgestellt. Tragen Rinde oder Wurzeln dann Verletzungen davon, können Pilze und andere Krankheitserreger in den Baum eindringen und ihm langfristig den Garaus machen. Für Stress sorgen ohnehin wenig Platz, schlechte Böden oder Abgase in der City. „Stadtbäume haben es wirklich schwer“, findet Doty.