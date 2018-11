Auf dem Stadtwerder gibt es inzwischen zwei Naturkindergärten: Jeden Morgen bringt eine Aufsichtsperson die Kinder mit der Fähre zum Festland. Von November bis März aber fährt das Schiff nur zu besonderen Zeiten – Eltern und Kinder müssen dann den Weg über die Brücken nehmen. (Kultur vor Ort)

Für die Sielwallfähre hat der Winter schon begonnen. Nun fährt die „Ostertor“ nicht mehr täglich von früh bis spät emsig hin und her, sondern nur noch zu besonderen Zeiten und Anlässen wie zum Beispiel bei Werder-Heimspielen. Erst im März wird sie den ständigen Betrieb wieder aufnehmen, bis dahin ist Winterpause. Zum Bedauern vieler Stammgäste, denn die kleine Fähre hat etliche Fans: Mehr als 650 Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die sich dafür einsetzt, dass die Fähre auch im Winter fährt.

Kathrin Schmidt-Bäumler ist Mitinitiatorin der Petition und nutzt selbst täglich die zwölf Meter lange Fähre, um von der Neustadt zu ihrer Arbeit rechts der Weser zu kommen. „Ich bin noch nicht so lange in Bremen, aber es wirkt auf mich absurd: Bremen schmückt sich damit, am Fluss zu liegen, in der Rathaushalle hängen die alten Hansekoggen, aber es gibt kaum Fähren in der Stadt“, sagt die 49-Jährige. Sie und die anderen Unterzeichner der Petition fordern die Politik auf, den Winterbetrieb zu ermöglichen.

Mehr als ein Dutzend Eltern zeigen Einsatz

Zudem solle die Sielwallfähre zum Teil des öffentlichen Nahverkehrs werden, die man mit einem Nahverkehrsticket nutzen kann – nach dem Vorbild von Hamburg, Berlin oder Kopenhagen. Die Fähre werde keineswegs nur fürs Freizeitvergnügen genutzt, sagt Schmidt-Bäumler. „Das ist eine Pendlerstrecke, die von vielen genutzt wird, die bei Airbus oder am Flughafen arbeiten und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.“ Auch viele Jugendliche aus der Neustadt, die Schulen in der östlichen Vorstadt besuchen, würden die Fähre zweimal am Tag nutzen.

Für den Winterverkehr der Fähre setzt sich auch mehr als ein Dutzend Eltern ein, deren Kinder einen der zwei Kindergärten besuchen, die zuletzt auf dem Stadtwerder entstanden sind: Ein Waldkindergarten wurde auf dem Gelände des Lichtluftbads gegründet, ein Naturkindergarten wird vom Elternverein Wildzwerge beim Lidice-Haus betrieben.

Auch die Tochter von Nikolai Fritzsche geht in einen Kindergarten auf der Werderinsel. „Morgens und nachmittags setzt eine Erzieherin mit den Kindern auf der Fähre über, wir Eltern holen die Kinder dann am Fähranleger ab“, erzählt der 31-jährige Vater. „Die Kinder lieben das, es ist ein Ritual.“ Im Winter müssten die Eltern nun wieder über die Wilhelm-Kaisen-Brücke fahren. Und der Weg über die Brücke sei nicht nur deutlich länger, sondern gerade mit Fahrrad und Kind im Anhänger zu Stoßzeiten sehr voll, eng und gefährlich.

Ein ganzjähriger Fährbetrieb würde zudem das Leben der Vereine auf dem Stadtwerder etwas leichter machen, stellt einer der Unterzeichner der Petition fest – egal, ob Ruder- oder Segelclub, Fußball- oder Tennisverein. Und auch die meisten, die rechts der Weser wohnen und eine Parzelle auf dem Stadtwerder haben, würden eine Fähre im Winter vermutlich begrüßen.

Stadt hegt derzeit keine Pläne

„Wir finden ganzjährigen Betrieb eine gute Idee“, sagt Harro Koebnick, stellvertretender Geschäftsführer der Reederei Hal Över. Doch ohne Zuschüsse gehe das nicht. „Das Fahrgastaufkommen ist im Winter deutlich geringer.“ Zudem sei es schwierig, Schiffsführer für die Fähre zu finden. Der Grund: Binnenschiffer seien bundesweit gefragt, doch der Beruf erfordere eine lange Ausbildung und werde von zu wenigen Menschen ergriffen.

Die Fährverbindung am Sielwall hat Tradition: Seit 1736 gibt es hier einen Schiffsverkehr, sagt Koebnick. Und als in den Achtzigern die Einstellung drohte, gründeten Bürger einen Verein zur Rettung der Sielwallfähre. Doch die Stadt hegt derzeit keine Pläne, Geld dafür in die Hand zu nehmen, dass die Fähre im Winter fährt. „Die Sielwallfähre ist ein komplett privates Projekt“, sagt Jens Tittmann, Sprecher der Verkehrsbehörde.

Ein Fährbetrieb im Winter sei ohne starke Subventionen nicht möglich, und für solche gebe es vom Parlament derzeit kein Mandat. „Grundsätzlich ist aber für uns in einer Stadt, die durch einen Fluss geteilt wird, jede Weserquerung eine gute Querung“, so der Sprecher. Mittelfristig setze man auf den Bau neuer Brücken. Bis diese gebaut seien, gebe es klare Prioritäten dafür, wo es dringend an Fährverbindungen fehle: „Wir gehen davon aus, dass der Bedarf für eine Fährverbindung zwischen Woltmershausen und der Überseestadt, wie sie geplant ist, deutlich größer ist.“