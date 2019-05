Die Bürgerämter sind am Mittwoch in Bremen geschlossen. (Frank Thomas Koch)

Die Bürger-Service-Center Mitte, Nord und Stresemannstraße bleiben am Mittwoch, 22. Mai, Tag geschlossen. Der Grund ist eine Personalversammlung. Das Service-Center an der Universität ist an diesem Tag ausschließlich von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Bereits vergebene Termine bleiben an allen Standorten bestehen. Die Kfz-Zulassung ist an dem Tag für Privatkunden geschlossen, nur der Händlerschalter ist bis 8 Uhr für die Abgabe der Anträge geöffnet. Die Ausgabe erfolgt bis 9 Uhr.