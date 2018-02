Gegen den Beschnitt der Platanen protestieren am Montag mehrere Menschen am Neustädter Deich. (Sabine Doll)

Bei 53 Platanen am Neustädter Deich in Bremen sollen ab Montag in den kommenden vier Wochen die Kronen zurückgeschnitten werden. Dagegen richtet sich der Protest der Bürgerinitiative "Platanen am Deich". Seit 8.15 Uhr protestieren etwa 15 Mitglieder und Unterstützer der Initiative am Neustädter Deich gegen die Maßnahme, da der Eingriff das Überleben der Bäume gefährde.

Um 10 Uhr wollte sich Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) vor Ort ein Bild machen, er musste allerdings krankheitsbedingt absagen. Vertreten wird er durch Staatsrat Jens Deutschendorf.

Ein Erhalt der 136 Platanen auf der sogenannten Stadtstrecke in der Bremer Neustadt bleibt unwahrscheinlich. Im Zuge des Hochwasserschutzes und der Neugestaltung des 1,8 Kilometer langen Abschnitts zwischen der Eisenbahnbrücke und Stephanibrücke vorbei an der Bürgermeister-Smidt- und Wilhelm-Kaisen-Brücke bis zur Piepe am Rotes-Kreuz-Krankenhaus sollen 136 alte Platanen gefällt werden. Die Pläne sind allerdings stark umstritten. (shm)