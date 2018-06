Initiator Olaf Dinné räumt Startprobleme ein bei der Wählervereinigung aus Bürgerinitiativen. (Christina Kuhaupt)

Bürgerinitiativen aller Stadtteile, vereinigt euch! So ähnlich und so hoffnungsfroh klang es Anfang des Jahres, als Akteure aus dem Spektrum basisdemokratischer Gruppen den Plan schmiedeten, im Mai 2019 bei der Bürgerschaftswahl anzutreten und insbesondere die Grünen das Fürchten zu lehren. Es sollte ein politisches Ventil geschaffen werden für den Unmut über Stadtentwicklungsprojekte wie die Bebauung der Galopprennbahn in Hemelingen oder die Neugestaltung des Neustädter Weserufers.

Doch ob die Wählervereinigung tatsächlich zustande kommt, ist nach diversen Treffen der Initiatoren noch nicht wirklich sicher. "Es sind Probleme aufgetreten", räumt Olaf Dinné ein, einer der Architekten des BI-Bündnisses. Probleme, so könnte man hinzufügen, die absehbar waren. Denn aus dem Widerspruch engagierter Bürger gegen politische Entscheidungen oder Verwaltungshandeln entsteht in der Summe noch kein eigenes Programm. In wichtigen Fragen sind die etwa 30 Personen, die bisher regelmäßig zu den Vorbereitungstreffen der Wählervereinigung kamen, offenbar schwer auf einen Nenner bringen.

Strittige Sachthemen

Beispiel Flüchtlingspolitik: "Da haben wir in unserem Kreis alles vertreten – von Leuten, die den Zustrom von Migranten am liebsten stoppen würden, bis zu jenen, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind", sagt Dinné. Unterschiedliche Auffassungen gab es zuletzt offenbar auch in der Frage, wie man sich zur Neufassung des Polizeigesetzes stellen soll. Die SPD will es verschärfen. Auch zur sozialen Spaltung der Stadt und wie man ihr am besten begegnet, geben die Aktivisten aus den Bürgerinitiativen sehr unterschiedliche Antworten.

Dinné und seine Mitstreiter haben darüber hinaus erkennen müssen, dass sich Senat und Verwaltung bei Bedarf flexibel zeigen und den Eindruck vermitteln können, auf Bürgerprotest konstruktiv zu reagieren. Zuletzt war das beim Streit um den Standort eines Biomüll-Zwischenlagers zu beobachten. Nachdem sich massiver Widerstand gegen die geplanten Flächen in Woltmershausen und später in den Industriehäfen erhob, nahm die Politik dem Protest schnell die Spitze und fand schließlich im Blockland sogar eine Lösung, mit der nun offenbar alle leben können. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) konnte sich am Ende als ehrlicher Makler im Dienste der Bürger präsentieren. "Da hat er uns die Butter vom Brot genommen", erkennt Dinné an.

Probleme bei der Namensfindung

Selbst die Suche nach einem geeigneten Namen für die Wählervereinigung hat sich schwierig gestaltet. Ob sie beendet ist, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Laut Dinné hat sich die Mehrheit der Aktiven beim letzten Treffen für die Bezeichnung "Aufbruch – Bürgerinitiative für Bremen und Bremerhaven" ausgesprochen. Gerhard Bomhoff, der ebenfalls zum engsten Kreis der Initiatoren gehört, kann sich an eine solche Verständigung nicht erinnern. "Aufbruch" sei eine Option, aber nichts Beschlossenes. Ansonsten bescheinigt Bomhoff der Wählervereinigung in spe aber durchaus Fortschritte. Er klingt zuversichtlicher als Dinné. Die Grundzüge eines Programms für die Bürgerschaftswahl stünden fest. Mit dieser Einschätzung bezieht sich Bomhoff auf ein Papier, das die Aktivisten im April zur Grundlage ihrer weiteren Arbeit gemacht hatten. Darin wird unter anderem eine "verbindlich festgeschriebene Bürgermitwirkung" bei politischen Entscheidungsprozessen gefordert. Bei der Stadtentwicklung tritt man für ein „Bauen ohne Flächenfraß“ ein, ermöglicht unter anderem durch die Überbauung von Verkehrsinfrastruktur und die Umnutzung nicht mehr benötigter Gewerbebauten.

Im breiten Spektrum der Bremer Bürgerinitiativen sind längst nicht alle führenden Akteure Teil der neuen Bewegung. Allerdings wird überall aufmerksam registriert, was sich da tut im Kreis um Olaf Dinné und Gerhard Bomhoff. Das gilt zum Beispiel für Monika Morschel, die Vorsitzende der Vereinigung zum Schutz Flugverkehrsgeschädigter. Die VSF ist zwar ein eingetragener Verein, dem Wesen nach aber eine Bürgerinitiative – gegründet Ende der Sechzigerjahre, als es das Wort Bürgerinitiative noch gar nicht gab. "Wenn die Liste zustande kommt, wird von ihr sicher ein Signal auf die Politik ausgehen", ist Morschel überzeugt. Die etablierten Parteien ignorierten zu oft den Sachverstand, den es auf Bürgerseite gibt. In dieser Hinsicht einen Wandel einzufordern, sei richtig. Allerdings glaubt die VSF-Vorsitzende nicht, dass Bürgerinitiativen im Parlament richtig aufgehoben sind. "Das ist nicht zielführend", so Morschel. Der bessere Weg sei, den Politikern auf die Füße zu treten "und zu sagen: Da macht Ihr was falsch".