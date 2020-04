Andreas Bovenschulte will für Bremen ein finanzielles Sonderprogramm auflegen, das Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit sicherstellt. (Frank Thomas Koch)

Andreas Bovenschulte: Das Bedürfnis darüber zu diskutieren, ist legitim. Es steht jedem frei, Vorschläge dazu zu machen, und jedes Senatsmitglied kann ein Thema auf die Tagesordnung des Senats setzen. Man muss nur furchtbar aufpassen, dass man damit nicht die falschen Signale setzt. Wir sind darauf angewiesen, dass sich alle Menschen weiter diszipliniert und solidarisch an alle Auflagen zum Gesundheitsschutz halten. Es wäre fatal, wenn wir jetzt nachlässig würden.

Wissen Sie, vor zwei Wochen noch wurde ich dafür kritisiert, keine harten flächendeckenden Ausgangssperren in Bremen durchzusetzen. Jetzt werde ich, zum Teil von denselben Leuten, dazu aufgefordert, endlich einen konkreten Plan für Lockerungen vorzulegen. Zu beidem kann ich nur sagen: Man muss sich nach Ostern die Sachlage anschauen, sie bewerten und danach entscheiden. Priorität hat zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Auflagen weiterhin akzeptiert werden.

Jedem ist klar, dass sich der momentane Zustand nicht längere Zeit durchhalten lässt. Die sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden wären zu groß. Aber es ist noch zu früh, darüber zu entscheiden, in welchen Schritten und in welcher Reihenfolge Lockerungen erfolgen sollen. Es wird zwar momentan viel debattiert, bundesweit hat aber bislang niemand einen wirklich ausgearbeiteten Vorschlag vorgelegt, wie der Ausstieg tatsächlich aussehen soll. Ob erst die Kitas und Schulen öffnen und wenn ja welche, wann der Handel wie dran ist, welche Auswirkungen das hat und wie man dabei mit Risikogruppen umgeht. Aus gutem Grund: Niemand weiß, wie sich die Zahlen in den nächsten Tagen entwickeln werden. Wenn man mögliche Lockerungen an bestimmte Voraussetzungen knüpft, und das muss sein, muss man die Datenlage nach Ostern kennen.

Natürlich, dafür habe ich auch volles Verständnis. Jeder möchte so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren. Das geht mir nicht anders. Aber man darf nicht vergessen, dass Österreich schon mehr Erfahrungen mit der Pandemie gesammelt hat. Das Land steht ungefähr da, wo wir in ein oder zwei Wochen stehen werden. Wenn auch die Lage bei uns glücklicherweise nicht so tragisch ist wie in Italien und Frankreich, müssen wir doch alles dafür tun, dass es so bleibt.

Nicht übervorsichtig, aber sehr vorsichtig. Zur Wahrheit gehört, dass es keine völlig Sicherheit geben wird, welche Folgen welche Entscheidung hat. Das gilt auch für den jetzigen Zustand, der ebenfalls massive negative Konsequenzen hat, die wir kaum abschätzen können. Wir werden also so oder so eine Prognoseentscheidung treffen müssen. Wir werden sehr genau schauen müssen, welche Folgen die ersten Lockerungsschritte haben und müssen dann gegebenenfalls nachsteuern. Es ist wichtig, den Rat der Expertinnen und Experten dabei sehr ernst zu nehmen, aber am Ende muss die demokratisch gewählte Politik abwägen und entscheiden. Die politische Verantwortung nimmt uns kein Virologe oder Epidemiologe und auch kein Ökonom, Jurist oder Sozialwissenschaftler ab. Und ich kann Ihnen sagen, dass mich diese Verantwortung auch emotional sehr beschäftigt.

Die Einheitlichkeit der Länder ist ein großer Wert. Die Unterschiede zwischen Nord und Süd sind unbestreitbar, aber meiner Meinung nach nicht so groß, dass sie ein unterschiedliches Vorgehen bei den Grundsatzfragen rechtfertigen würden. Zumal man dagegensetzen muss, dass es bei den Menschen zu großer Verwirrung führen kann, wenn die Länder unterschiedliche Wege gehen. Gleichwohl muss es natürlich möglich bleiben, auf regionale Unterschiede einzugehen.

Das ist natürlich bitter. Ich war schon stolz darauf, dass wir das hinbekommen haben. Aber wir befinden uns wirtschaftlich gewissermaßen im freien Fall, ohne eigenes Verschulden. Zum einen müssen wir, soweit nicht der Bund zuständig ist, den Schutzschirm für Unternehmen und Arbeitnehmer finanzieren, also die Soforthilfen, um die ökonomischen und sozialen Schäden so weit wie möglich abzufedern und aufzufangen. Wir müssen das Produktions- und Dienstleistungspotenzial unseres Landes quasi einfrieren und erhalten, um nach der Krise soll schnell wie möglich wieder da anknüpfen zu können, wo wir vorher standen. Der Erhalt des Status Quo reicht aber bei Weitem nicht.

Wir müssen mit Macht die Weiterentwicklung und Modernisierung unserer Wirtschaft unterstützen. Wir müssen mehr für die Digitalisierung tun, uns mit der Innenstadt- und Einzelhandelsentwicklung befassen und das Gesundheitswesen neu aufstellen, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir werden also ein mittelfristig angelegtes Sonderprogramm für das Land Bremen brauchen, um unsere Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die drohende Wachstumsschwäche auszugleichen.

Wenn man sich zum Beispiel den Umfang der Schutzschirme in Bayern und Nordrhein-Westfalen im Verhältnis zum jeweiligen Haushalt ansieht, dann zeigt sich, dass wir es nicht dabei belassen können, die zu erwartenden Steuerausfälle zu kompensieren und die laufenden Soforthilfen zu finanzieren. Da muss noch mehr kommen, um mit anderen Standorten mithalten und den durch die Corona-Krise bedingten Einbruch der Wirtschaftskraft kompensieren zu können. Da bin ich mir mit unserem Finanzsenator Dietmar Strehl sehr einig. Dazu werden wir in erheblichem Umfang Kredite aufnehmen müssen, wie andere Länder auch.

Das wäre eines der Ziele. Wir können uns als international ausgerichteter Industrie-, Hafen- und Logistikstandort nicht erlauben, ins Hintertreffen zu geraten und zurückzufallen. Dafür müssen wir Impulse setzen. Es gibt nichts schön zu reden, aber an manchen Punkten gilt: Was vor einem Monat noch undenkbar war, erscheint nun möglich. Die Chancen, die sich dadurch eröffnen, sollten wir ergreifen.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Andreas Bovenschulte

ist seit Juli Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen. Zuvor war der Jurist – für kurze Zeit – SPD-Fraktionschef. Von 2014 bis 2019 war er Bürgermeister im niedersächsischen Weyhe.