Was bedeutet Pragmatismus in der Politik? Wer eine Definition für den Begriff sucht, der würde im ersten Satz der Regierungserklärung fündig, die Andreas Bovenschulte am 29. August in der Bürgerschaft abgab. Die rot-grün-rote Landesregierung sei angetreten, formulierte der neue Bürgermeister, „um das Leben der Menschen in unserem Bundesland in den kommenden vier Jahren ein Stück besser zu machen“. Jeder soll also in seinem öffentlichen Umfeld eine Aufwärtsentwicklung spüren. Das ist das Ziel, das Bovenschulte stellvertretend für seine Senatskollegen ausgab. Ideologieferner geht es kaum. Die Gesellschaft soll nicht nach irgendwelchen Leitbildern umgeformt werden, sie soll erst mal funktionieren.

Ist das noch der gleiche Andreas Bovenschulte, der von 2010 bis 2013 SPD-Landesvorsitzender war und damals die Rekommunalisierung möglichst vieler privater Dienstleistungen propagierte, von den Stromnetzen bis zur Abfallwirtschaft? Nun, zwischen dieser Zeit und seinem Amtsantritt im Bremer Rathaus liegen prägende Jahre in einem anderen Rathaus. Von 2014 bis zum Frühjahr dieses Jahres amtierte Bovenschulte als Bürgermeister der prosperierenden Nachbargemeinde Weyhe, und noch heute sind dort selbst Ratsleute mit schwarzem Parteibuch voll des Lobes über ihn, über seine bürgernahe, strukturierte und – genau – pragmatische Herangehensweise an die Aufgaben eines Rathauschefs.

Es ist diese Attitüde, die Andreas Bovenschulte jetzt auch in seinem neuen Amt kultiviert. Aus einem Gemeindeoberhaupt mag ein Ministerpräsident geworden sein, doch die Einstellung bleibt die gleiche: Keine großen Sprüche machen, sondern die Herausforderungen nüchtern angehen und mit den jeweiligen Akteuren vor Ort im Gespräch sein. Insofern ist es kein Zufall, dass Bovenschulte seit einigen Wochen eine Serie von Quartiersbesuchen absolviert und sich in den Stadtteilen ein Bild davon macht, was gut läuft und was nicht. Die Selbstinszenierung als zugewandter Kommunalmanager soll zeigen: Seht her, ich kümmere mich, auch wenn ich nicht für jedes Problem sofort eine Lösung habe, und erst recht kein Geld, um es zuzuschütten.

Die finanziellen Begrenzungen des rot-grün-roten Aktionsradius sind ein Thema, bei dem sich Bovenschultes Stimmung spürbar eintrübt, wenn man ihn darauf anspricht. Auf deutlich über 2 Milliarden Euro summieren sich die Kosten der Verheißungen des Koalitionsvertrages, von der ökologischen Verkehrswende über den Wohnungsbau und die Bekämpfung der Kinderarmut bis zur personellen Aufstockung der Verwaltung in den bürgernahen Bereichen. Viertelt man diesen Betrag über die Jahre der Wahlperiode, wird sofort klar, dass längst nicht alle geplanten Projekte eine Chance auf Realisierung haben.

Zusätzliche finanzielle Spielräume längst ein gutes Stück aufgezehrt

Denn die zusätzlichen Spielräume in Höhe von knapp 500 Millionen Euro, über die Bremen durch die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen ab 2020 verfügt, sind durch Beschlüsse aus der Endphase des Vorgängersenats, durch die Verpflichtung zur Schuldentilgung und durch aktuelle teure Baustellen wie den städtischen Klinikverbund und den Flughafen längst ein gutes Stück aufgezehrt. „Es kann Ärger geben“, räumte Bovenschulte schon im August mit Blick auf die bevorstehenden Haushaltsberatungen für 2020/21 ein.

Dieser Etat ist das Gesellenstück, das Bovenschulte nach der Anlaufphase der ersten 100 Tage abzuliefern hat. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, die einzelnen Ressorts haben ihre Ausgabenwünsche beim Finanzsenator angemeldet. Jetzt ist Bovenschultes Moderationstalent gefragt, seine Fähigkeit zum Ausgleich zwischen den Prioritäten der Koalitionspartner. Am Ende werden Kompromisse stehen müssen. Man wird der Öffentlichkeit die Bereitstellung von Planungsmitteln für bestimmte Projekte als Einstiege verkaufen, auch wenn die Realisierung der Vorhaben dadurch noch längst nicht gesichert ist.

Für Bovenschultes SPD besteht dabei die Gefahr, auf den undankbaren Jobs sitzen zu bleiben. Schulbau ist die wichtigste Aufgabe des neuen Senats. 17 allgemeinbildende Schulen müssen neu errichtet, 96 weitere ausgebaut werden. Indem er sich an die Spitze einer neu einberufenen Senatskommission für den Schul- und Kita-Ausbau stellte, machte Bovenschulte dieses Thema im Oktober zur Chefsache. Doch selbst wenn es bis 2023 gelingen sollte, zwei, drei neue Schulen tatsächlich schlüsselfertig zu übergeben: Welche Eltern spenden schon Applaus, wenn es dem Staat gelingt, seine Pflichtaufgabe zu erledigen und genügend Klassenzimmer zu schaffen? Wirklich profilieren kann man sich damit nicht, anders als etwa mit dem Bau von Fahrradbrücken (Grüne) oder einem perspektivisch kostenlosen öffentlichen Nahverkehr (Linke).

Bescheidenes Auftreten nicht übertreiben

Die SPD, so einige mahnende Stimmen aus der Partei, muss aufpassen, sich nicht an der Pflicht zu verheben, während die Regierungspartner ihre Kür durchziehen. Es gibt auch erste Sozialdemokraten am Kabinettstisch, die meinen, Bovenschulte sollte es mit seinem bescheidenen, das Dienstethos in den Vordergrund stellenden Auftreten nicht übertreiben. Wenn der Bürgermeister ständig wiederhole, man müsse erst etwas leisten und sich nicht schon für Ankündigungen feiern lassen, dann sei das ja im Prinzip ehrenwert, so ein Akteur aus der Regierungsmannschaft, aber: „Ein halbes Jahr nach der Wahl muss die Regierung auch mal irgendwas liefern. Sonst ist in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwann die Grenze zum Zaudern überschritten.“

Das sind freilich Einzelstimmen. Im Prinzip steht die SPD geschlossen hinter dem Regierungschef, auch weil der Kontrast zum Vorgänger so groß ist. An Carsten Sieling vermissten viele die Eigenschaften, die dem Amt Glanz verleihen. Seine verhaspelten Reden, sein Fremdeln mit der Welt außerhalb der Partei, sein bisweilen ungelenkes Auftreten – Bovenschulte wirkt wie der Gegenentwurf dazu. Die Funktionäre sind überzeugt: Wenn es überhaupt jemand schaffen kann, die Bremer SPD wieder besseren Zeiten entgegenzuführen, dann „Bovi“. Die Unterstützung der eigenen Truppe hat der Bürgermeister also, und einstweilen ist auch der Korpsgeist in der Koalition intakt. Im Frühjahr wird sich zeigen, ob die Aufbruchstimmung die unvermeidlichen Verteilungskämpfe in der heißen Phase der Haushaltsberatungen überdauert hat. Nach 100 Tagen Bovenschulte lässt sich so viel sagen: Einstand geglückt, aber die eigentliche Bewährungsprobe steht unmittelbar bevor.